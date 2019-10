Concejales Carrizo e Insausti: "Queremos que el asfalto llegue a cada rincón de la ciudad"

Los concejales Romina Carrizo y José Insausti se refirieron a las obras de pavimentación del Barrio "Jorge Rubén Varela" del complejo denominado 104 Viviendas. Habiendo trascendido una grabación con la voz del propio Intendente Municipal en el que acusa a los concejales opositores de frenar las obras de pavimentación del Barrio "Jorge Rubén Varela", cuyas viviendas están siendo entregadas a sus adjudicatarios, los concejales del frente del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo y José Insausti, salieron al cruce de esos dichos: "El propio Intendente municipal le miente a los vecinos queriendo decirles que somos los concejales de la oposición los que queremos obstruir obras en el barrio, cuando es su entera responsabilidad por haber frenado el expediente por más de un año en su escritorio en vez de hacer las tramitaciones con tiempo y no especular con un miserable rédito electoral", adelantaba José Insausti. A su vez, la concejal Carrizo ampliaba: "La Ley Orgánica de las Municipalidades, hasta este año, obliga a los intendentes a convalidar los convenios realizados con Provincia, cómo éste. Lo que Abella hizo fue usar el dinero que la Provincia de Buenos Aires ya le había girado para otros gastos. Deberá explicar en qué los invirtió. Por eso pretende, mintiendo, que los vecinos acusen y presionen a los concejales que no queremos convalidar lo que Abella ya malgastó". De hecho, el convenio firmado con la Provincia, no habla de pavimento. "El Instituto de la Vivienda se comprometió con Abella a "prestar asistencia para la ejecución de las obras de apertura, entoscado. perfilado de calles internas, relleno con tosca de las veredas y relleno de patios internos", o sea que el dinero que estaba destinado a esas obras, ya fue gastado", agregaban los ediles de la oposición. "Esta gestión siempre actúa a oscuras y de espaldas a los vecinos"- agregaba Insausti,- "siempre preocupados por cuidar los negocios de los empresarios amigos y el marketing y nunca por traer soluciones concretas a los campanenses".

Los concejales Romina Carrizo y José Insausti



Concejales Carrizo e Insausti: "Queremos que el asfalto llegue a cada rincón de la ciudad"

