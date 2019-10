Villareal convoca a los obreros desocupados

El líder de la UOCRA les hablará hoy a las 10 de la mañana en la puerta de la delegación local del Ministerio de Trabajo. "Queremos que estén informados a través de nosotros, como lo han estado siempre, y no que en estos momentos aparezcan algunos con intenciones que no sabemos a tratar de decirles cualquier verdura", señaló. Ayer, a última hora de la tarde, se conoció la convocatoria que la UOCRA Campana realizó "a todos los compañeros del sector de la construcción que por este difícil momento que estamos pasando se encuentran desocupados". La cita es hoy a las 10 de la mañana en la puerta de la delegación local del Ministerio de Trabajo, Sívori 730, entre Belgrano y Moreno. "Entendemos –señaló Oscar Villareal a la prensa- que los dirigentes tenemos que estar preocupados y ocupados, y hemos resuelto escuchar todas las voces. Tenemos que hablar, y ponernos de acuerdo en algún paso a seguir. Más allá de nuestra idea, lo queremos consensuar con todos los compañeros presentes (…) Habrá que ingeniárselas para ver cómo logramos contener a los compañeros trabajadores en sus necesidades básicas del día a día (…) Lo primero es estar juntos en este momento de necesidad de los compañeros desocupados, lo segundo es que queremos que estén informados a través de nosotros, como lo han estado siempre, y no que en estos momentos aparezcan algunos con intenciones que no sabemos a tratar de decirles cualquier verdura. Queremos que los compañeros antes de fin de año puedan tener alternativa de trabajo, pero si no sale, no se les puede mentir (…) Entendemos que si somos egoístas y caminamos dejando de lado las necesidades que tienen y que son muy urgentes, y los dejamos en manos de aquellos que a lo mejor aprovechan un momento difícil para utilizar este momento de necesidad de los compañeros, no sólo no seríamos buenos dirigentes, no seríamos buenos compañeros. La intención es poder ponernos de acuerdo y empezar a transitar un camino que haga lo menos doloroso posible este momento que estamos atravesando".

Villareal convoca a los obreros desocupados

