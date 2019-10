Hugo Boetti: "Rubén es Alberto, y Abella es Macri"

Para Hugo Boetti, las próximas elecciones del 27 de Octubre "encuentran en Campana a dos fieles referentes de las principales opciones políticas que a nivel Nacional aparecen como propuestas para el electorado". Y en este sentido, aseguró que "pese a que el Intendente quiere despegarse de la negatividad que ha generado el Gobierno de su Jefe político, el actual Presidente, no puede negar que ha integrado un equipo que fracasó políticamente, y ha sumergido a la gente en una crisis que comenzará a superarse desde el 10 de Diciembre". La proximidad de los comicios generales del próximo 27 de Octubre, encuentra a varias voces de referencia para la Comunidad analizando el panorama que tiene a Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, como principales exponentes de dos claras corrientes políticas, cuyas propuestas en Campana, las representan el actual Intendente, Sebastián Abella, y el Dr. Rubén Romano, respectivamente. Hugo Boetti, conocido referente cultural, ex concejal y miembro fundador de la Mesa Peronista de Madrid, en 1981, analizó la actualidad y aseguró que "el proyecto del Frente de Todos ya ha recibido un fuerte acompañamiento popular para iniciar desde el 10 de Diciembre la reconstrucción de la Argentina, y sin dudas será reafirmado el próximo Domingo 27. Y los campanenses no podemos dejar a nuestra Ciudad fuera de este nuevo contexto". Así, quien fuera Presidente del Centro de Profesores Nacionales de la Escuela Normal, fundador y Presidente del Centro de Docentes Campana, y Director de la Escuela de Arte local, respaldó al candidato a Intendente Rubén Romano, como "una garantía para el crecimiento de la Ciudad. Un vecino muy comprometido con la gente, quien decide salir de la comodidad de su presente para dedicarle su vida a la política, y desde allí, trabajar para mejorar la vida de los demás". Para Boetti, reconocido por su curricula política que lo destaca como integrante (y fundador, en algunos casos) de varios espacios de extracción peronista (Agrupación Cambio Justicialista, Partido PAIS, FREPASO, Espacio Nacional, Popular y Social, y la Corriente de Liberación Nacional, entre otros), es clave el futuro vínculo entre la Ciudad, la Provincia y la Nación. "En Campana tenemos a dos fieles referentes de las principales opciones políticas que a nivel Nacional aparecen como propuestas para el electorado. Pero claramente representan lo contrario, porque Rubén es Alberto, y Abella es Macri. Y pese a que el Intendente quiere despegarse de la negatividad que ha generado el Gobierno de su Jefe político, el actual Presidente, no puede negar que ha integrado un equipo que fracasó políticamente, y ha sumergido a la gente en una crisis que comenzará a superarse desde el 10 de Diciembre".





