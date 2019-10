Kicillof acusó al oficialismo de promover una "campaña sucia"

El candidato a gobernador sostuvo que así el Gobierno de Macri y Vidal evita hablar de la economía. El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, acusó ayer al oficialismo de armar una "campaña sucia" en su contra a partir de la "tergiversación" de sus dichos sobre el narcotráfico. "En estos días me acusaron de los más graves delitos. No nos vamos a sumar a la campaña sucia", se quejó en sus redes sociales. En declaraciones televisivas, el ex ministro de Economía había vinculado la falta de trabajo con el aumento de la cantidad de personas que se dedican a la venta de droga, expresión que desató una catarata de críticas de voces del oficialismo, como el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y el senador Miguel Pichetto. La polémica se filtró al interior del Frente de Todos y de fuentes muy cercanas al candidato, Kicillof habló del tema tanto con Alberto Fernández como con Cristina Kirchner, y "ambos le manifestaron que no se preocupara porque había sido clara su respuesta".



