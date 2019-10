Para los Trabajadores del Teatro Argentino de La Plata "No están dadas las condiciones para actuar"

A través de un comunicado expresaron que "por innumerables motivos de seguridad, salud e higiene, técnicos y artisticos" no podrán poner en escena la ópera Cavalleria Rusticana El Coro Estable del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata informó que el día viernes 27 de septiembre decidió que no puede participar de eventuales funciones de la ópera Cavalleria Rusticana, ni de las audiciones de contratación de personal, por innumerables motivos de seguridad, salud e higiene, técnicos y artísticos. "Las autoridades han sido notificadas en tiempo y forma de la decisión tomada por el cuerpo, por lo cual toda responsabilidad por la convocatoria a dichas audiciones para la realización de la misma recae exclusivamente sobre la Dirección Artística del Teatro Argentino de La Plata", explicaron en un comunicado oficial los trabajadores de la planta estable del Teatro Argentino. En el mismo mensaje, explicaron que: "Es de público conocimiento que la Sala Alberto Ginastera fue cerrada en el año 2017 para realizar diversos trabajos en el escenario de tipo técnico, de seguridad, de renovación de maquinaria escénica y de pisos. Nada de lo presupuestado en su momento para estos arreglos fue realizado al día de la fecha. Además de lo arriba mencionado, en los subsuelos donde se encuentran los talleres y las salas de ensayo del personal técnico y artístico, las instalaciones sanitarias están mayormente clausuradas, y los sistemas de refrigeración, calefacción y circulación de aire no funcionan, generando condiciones laborales insalubres. Cabe destacar que los cuerpos artísticos ensayan en el segundo subsuelo del edificio"- Por otra parte, y respecto a la seguridad denunciaron que "en cuanto a lo edilicio, las cargas de los matafuegos se encuentran vencidas desde hace años, la red de incendio y las luces de emergencia no funcionan. El sistema de generación eléctrica de emergencia no tiene presupuesto asignado para funcionar adecuadamente, por lo cual ante un corte de energía podrían producirse en consecuencia inundaciones en el tercer y cuarto subsuelo, generando riesgo de vida en el personal que allí desempeña sus funciones. Todo lo enumerado anteriormente deja en evidencia el peligro que corren tanto los trabajadores del teatro como el público". Por último, y de manera terminante, los trabajadores expresaron que "en las actuales condiciones y frente a la grave situación provocada por el cúmulo de inconvenientes de seguridad, salud e higiene, técnicos y artísticos, es inviable para el Coro Estable la participación en esta producción. El Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata continuará exigiendo la pronta apertura de la Sala Alberto Ginastera en las condiciones adecuadas para un teatro de producción propia, y una programación acorde que nos vuelva a poner en contacto con nuestro querido público", concluyeron.



Para los Trabajadores del Teatro Argentino de La Plata "No están dadas las condiciones para actuar"

