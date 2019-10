Recordando a Oscar Sala

P U B L I C



La Juventud Radical de Campana y de varios distritos conmemoraron el 2º aniversario del fallecimiento del ex Senador (MC) Oscar Sala. "Nuestro trabajo hoy como jóvenes y radicales es mantener siempre presentes los valores que representa la Unión Cívica Radical, democracia, república, ética, y que él me inculcó", dijo su nieto, Augusto Castro Sala. Con una reunión en el comité del Boulevard Dellepiane, jóvenes radicales locales y referentes de Pilar, Tigre, Escobar y San Fernando, recordaron la figura de Oscar Sala a dos años de su fallecimiento. También participaron Romina Buzzini, Karina Sala y el Intendente Sebastián Abella. "Oscar –reflexionaron militantes de la JR- vive en nuestro recuerdo y en cada momento de militancia, la mayoría lo conocimos personalmente y los que no, conocemos su trayectoria. Un hombre que dedicó su vida al bien público lo cual a nosotros nos resulta una inspiración, ya que sus ideales y su trabajo lo tomamos como un legado. Sin duda creemos que es uno de los grandes políticos en la historia política de nuestra ciudad y de la UCR Buenos Aires. Nos legó sus amor por Campana, la provincia y principalmente los valores éticos que tanto representa la UCR" Por su parte, el nieto de Sala y presidente de la JR Campana, Augusto Castro Sala, nos comentó que "En lo personal, fue un abuelo y un amigo que me enseñó muchísimo. Como empatizar con la gente y principalmente a escuchar al otro. Como político creo que no hay nada más que agregar a lo que dijeron los chicos, fue un político que estuve siempre presente. Nuestro trabajo hoy como jóvenes y radicales es mantener siempre presentes los valores que representa la Unión Cívica Radical, democracia, república, ética, y que él me inculcó" LA PRIMERA SECCIÓN Según explicaron los militantes, la reunión también fue la oportunidad para unificar criterios y reorganizar las actividades de la Juventud Radical 1º sección. "Tenemos una sección muy potable, los jóvenes más que el futuro, somos el presente. Vamos a trabajar, para seguir construyendo una juventud radical con muchísima más capacidad como se está mostrando en cada rincón de la provincia. Apoyamos rotundamente la fórmula Vidal- Salvador porque creemos que en 4 años tuvieron una muy buena gestión, con aciertos y errores. Ahí está la clave, en HACER, porque si no haces como estuvo pasando durante años en nuestro país y provincia… no te equivocas." Finalmente, manifestaron su incondicional apoyo a la coalición Juntos por el Cambio, de cara a las próximas elecciones, que consideran históricas. "Se ponen en juego muchas cosas. Creemos que todos los jóvenes somos protagonistas de este cambio que surgiendo. Estamos hoy aquí trabajando para que Sebastián siga cambiando Campana, María Eugenia y Daniel la provincia y Mauricio Macri nuestro país."

Los jóvenes militantes también alinearon criterios de cara al próximo comicio.

Encuentro de la @JR_Campana con jóvenes de Pilar, Escobar y San Fernando. Felicitaciones a todos los jóvenes que apuestan al partido. pic.twitter.com/AzFLuAaaHD — Romina Buzzini ?? (@RominaBuzzini) October 10, 2019

Recordando a Oscar Sala

