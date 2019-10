GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Biblioteca Jean Jaures (San Martín 325, Campana). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imágen (Brown 251, Zárate). La Última Puerta (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Teatro La Rosa (Sivori 916, Campana). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES Biblioteca Jean Jaures: Vuelve el ciclo "Adiccine" con la proyección de "Can you ever forgive me?", película estadounidense de 2018 de la directora Marielle Heller, basada en el libro del mismo nombre de la escritora Lee Israel. 20:30, entrada a la gorra. Bisellia: A las 21 se presenta "La Yuntada" (Folklore). Después de medianoche será el turno de "Último Recurso" y "Orgon". Mauri’s Bar: "¿Qué onda la milonga?", "Paranoikeando", "Círculo Cromático" y "Bitácora". Pachamama: A partir las 18:30 se leerá la obra de Alejandra Pizarnik en la biblioteca del centro cultural. Teatro La Rosa: A las 19 estará la obra infantil "Tus Amigos de la Granja y sus canciones". SÁBADO Bisellia: A las 21 se presenta el experimentado guitarrista Alambre González. Después sonarán "No Hay Opción" junto a "Kira" y "Khodex". Imágen: Habrá tributo a "The Beatles", "The Rolling Stones" y Amy Winehouse. Pachamama: A las 17 habrá taller de "hula hoop" a colaboración. A la noche habrá música y poesía con "El Complejo del Cactus", "Toni Robot", "Los Zapateros", Sofía Lamarca y Victoria Morales. SuperFreak: Llega el tributo a "Pink Floyd", "Pulse". El evento comienza a medianoche y las entradas se consiguen anticipadas por $250. Teatro La Rosa: A las 21 estará la obra "En Memoria del Baby" con Rosario Zubeldía y Miguel Dao. Wakisiri: A las 21:30 se presentan Maxi Salvatierra y Germán Salvarezza. Entrada al sobre. 17 Unidos: Llega el show de Sergio Morán. La entrada general estará $100. DOMINGO Almacén Cultura: A las 19:30 estará la presentación del libro de poesías a cargo de su Autor Silvio Renzetti. Lectura, análisis, música en vivo para compartir la belleza de las letras. Entrada libre y gratuita Bisellia: A las 20:30 estará la muestra de taller de actuación. Después habrá zapada con Mic Abierto (Trivulfpeck y otros). La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde. A las 21:30 sonará Pablo Gianna junto a su banda. La entrada estará $100. Teatro La Rosa: A las 20 con entrada a la gorra estará la obra "El amor, un guiso a fuego lento".



Vuelve Alambre González a Campana.

Agenda Cultural:

Fin de semana del 11 al 13 de Octubre

