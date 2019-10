Efemérides del día de la fecha: 11 de Octubre

DÍA DEL MARTILLERO PÚBLICO Y CORREDOR INMOBILIARIO

Instituido por la Federación Argentina de Entidades de Martilleros y Corredores Inmobiliarios (FAEMCI) en el año 1945, en este día se conmemora la Asamblea Constitutiva llevada a cabo en Tandil en el año 1943, donde pioneros y forjadores de la profesión se reunieron con la intención de formar un Colegio, Federación o Asociación de Martilleros y Corredores Públicos. A su vez, en el año 1986 la FAEMCI estableció, en la misma fecha, el día del Corredor Inmobiliario.

FALLECE ROBERTO CHERRO

Roberto Eugenio Cerro nació el 23 de febrero del año 1907 en Barracas, Buenos Aires. Apodado "Cherrito" para diferenciarlo de su hermano mayor, Felipe Cerro, Roberto empezó a jugar en las inferiores de Sportivo Barracas cuando tenía 10 años. Hábil, inteligente y preciso, debutó a los 17 años en la derrota contra Porteño, un partido frustrante para el joven inexperto; más adelante, pasó fugazmente por Ferro Carril Oeste, equipo con el que se consagró campeón de la cuarta división en el año 1925. En el año 1926 retornó a Sportivo Barracas sin saber que a su llegada lo esperaba la dirigencia de Boca Juniors con una propuesta que le cambiaría su vida.

Su debut con la camiseta del "xeneize" fue en un amistoso frente a Temperley, partido en el que metió 2 goles en la victoria 3 a 0; en el campeonato local inició su trayectoria de artillero con un doblete contra El Porvenir, en este torneo no sólo tuvo la alegría de salir campeón sino que también se convirtió en el máximo goleador, hazaña personal que repitió en el campeonato del año 1928 y 1930. Con la azul y oro se consagró campeón en los campeonatos de los años 1930, 1931, 1934 y 1935: "¿mi vida? Se encuentra poco menos que engarzada en once letras de un nombre: Boca Juniors." En lo que respecta a la selección nacional, el artillero xeneize participó en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, donde convirtió 3 tantos en la goleada 11 a 2 que vapuleó a Estados Unidos y 1 gol frente a Egipto en la victoria 6 a 0. Al año siguiente, se coronó campeón de la Copa América y, en el año 1930, subcampeón mundial en Uruguay. Se retiró en el año 1939 como el máximo goleador de Boca Juniors con 218 goles, record superado 71 años después por Martín Palermo: "a uno le gusta ser el goleador máximo de Boca. Desde el ´39 que tengo esa marca. Y eso que dejé siendo joven por la rodilla. […] Pero ahora Palermo me va a pasar y no me voy a poner mal. Pero si él me pasa vuelvo al fútbol para meter algún golcito más, eh..."

Falleció a los 58 años, en el año 1965, en Buenos Aires.

SE LANZA "IMAGINE"

Un día como hoy en el año 1971, John Lennon lanzaba la canción "Imagine". Escrita por Lennon, el cantante británico se inspiró en el libro "Grapefruit" de su esposa para componer la canción: "debe ser acreditada como una de Lennon-Ono. Gran parte de esta, la letra y el concepto, vinieron de Yoko, pero en esos días yo era un poco más egoísta y machista, y omití su contribución." Considerada una de las mejores canciones de todos los tiempos "Imagine" se convirtió en un sólido mensaje de paz que dio la vuelta al mundo, según Ono: "a los dos nos gustaba la canción pero honestamente nunca pensamos que se iba volver la poderosa canción que es en todo el mundo. La hicimos porque creíamos en las palabras y porque reflejaba como nos sentíamos".