ALDIRICO ASUMIÓ EN BARRACAS Respecto al inicio de la temporada 2019/20 de la Primera Nacional, ocho entrenadores dejaron su cargo. El último de ellos fue Salvador Daniele en Barracas Central, que rápidamente consiguió reemplazante: Cristian Aldirico (despedido por Temperley en este campeonato) ya asumió como nuevo DT del Guapo (debutará el miércoles, justamente ante Temperley). En cambio, en Belgrano de Córdoba todavía no se definió al sucesor de Alfredo Berti, dado que frente a Ferro Carril Oeste (mañana sábado a las 18.40) dirigirá de manera interina Julio Constantin. Realizará su último entrenamiento de cara al compromiso de mañana en Victoria. Nahuel Banegas volvería como lateral izquierdo. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento antes de enfrentar mañana como visitante a Tigre en un partido que se disputará desde las 16.40 horas en el estadio José Dellagiovanna de Victoria con arbitraje de Cristian Cernadas y transmisión de TyC Sports. Para este compromiso, el entrenador Lucas Bovaglio podrá volver a contar con Nahuel Banegas, quien cumplió su sanción de una fecha después de haber visto la tarjeta roja frente a Chacarita. Y de no mediar inconvenientes, el ex Puerto Nuevo regresaría a la titularidad en el lateral izquierdo en reemplazo de Facundo Rizzi. Luego, sobre la formación que presentaría el Violeta para este "reencuentro" con Tigre (no se enfrentan desde el año 1997) quedan algunas dudas respecto al sistema y los nombres que utilizaría el DT para este partido. Hasta el momento, el equipo de nuestra ciudad no ha convertido goles ni sumado puntos en condición de visitante y, encima, llega a este duelo después de dos derrotas consecutivas (Chacarita y Brown de Adrogué). Sin embargo, los rendimientos colectivos de Villa Dálmine en sus últimas presentaciones no han sido malos, sino que ha pagado muy caro la falta de contundencia ofensiva y algunas desconcentraciones defensivas ante rivales que le llegaron muy poco. Por eso, no sorprendería tampoco que Bovaglio sostenga el esquema táctico, con Facundo Affranchino (de buenas actuaciones) y Nicolás Del Priore en el centro del campo ante la baja de Matías Ballini (sigue trabajando diferenciado en busca de su recuperación del desgarro que sufrió en el sóleo); y con Fabricio Brener y David Gallardo a los costados, desplegándose como extremos al momento de atacar. Así, el mayor interrogante estaría en el acompañante de Catriel Sánchez: el volante ofensivo Brian Orosco jugó por detrás del 9 en los últimos dos encuentros, mientras que Marcos Arturia lo había hecho anteriormente contra Sarmiento y Deportivo Riestra. Detalles que probablemente se revelen hoy, después del último entrenamiento de la semana que realizará el Violeta, cuando queden definidos los 18 jugadores convocados para el partido de mañana frente a Tigre.

NAHUEL BANEGAS VOLVERÁ A ESTAR A DISPOSICIÓN DE BOVAGLIO TRAS SU SUSPENSIÓN.



Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para visitar a Tigre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: