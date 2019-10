Con la disputa de la quinta etapa, que se realizó el pasado sábado en San Pedro, se definió la General de la Liga de Zona Norte. Iván fue el mejor entre los Libres, mientras que Lucía fue la mejor entre las Damas en Sub 16. El pasado sábado se realizó en la ciudad de San Pedro la quinta y última etapa de la Liga Infantil de Zona Norte de Ajedrez. Y allí se definieron los clasificados a la Final Interligas de la Provincia de Buenos Aires que se desarrollará en noviembre en Brandsen. En San Pedro, nuestra ciudad tuvo nueve representantes y dos de ellos consiguieron el boleto a la mencionada Final Provincial: los hermanos Iván y Lucía Rossi, quienes también representaron a nuestra ciudad en las Finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. El hermano mayor terminó con 4 puntos en el 4º puesto en la categoría Libres y de esa manera logró los puntos para asegurarse la primera posición de la General (tabla conformada con la sumatoria de las cinco fechas). En dicha tabla, Iván quedó en primer puesto con 81,5 puntos; segundo fue Diego Domínguez (San Pedro), con 68. Ambos clasificaron para la Final Provincial y serán acompañados por Lucía García (de San Miguel), la mejor mujer de la General con 47,5 puntos. Por su parte, Lucía fue 8ª entre los Sub 16 en San Pedro y, con ese resultado, se ubicó con 53,5 puntos en la quinta posición de la tabla acumulada, convirtiéndose así en la mejor mujer de la categoría. Así acompañará a la Final Provincial a Pablo Polo (San Miguel) y Agustín Parra (San Pedro), los dos mejores entre los Sub 16. Los restantes jugadores campanenses que participaron de la quinta fecha de la Liga de Zona Norte en San Pedro fueron: -Mariano Shon: 9º en Libres con 3,5 puntos. -Antonio Bello: 21º en Libres con 1 punto -Gabriel Gaia: 3º puesto en Sub 16 con 4 puntos. -Elías Barreto: 9º puesto en Sub 16 con 1 punto. -Gonzalo Salas: 3º en Sub 14 con 4 puntos. -Daniel Navas: 7º en Sub 12 con 3 puntos. -Federico Nadal: 9º en Sub 12 con 2,5 puntos. En cuanto a las tablas acumuladas de cada categoría, los jugadores campanenses que participaron a lo largo de este año de la Liga de Zona Norte quedaron ubicados de la siguiente manera: -Fausto Scoccia: 12º en Sub 10 con 20 puntos. -Christian Limachi: 23º en Sub 10 con 1,5 puntos. -Daniel Navas: 6º en Sub 12 con 45,5 puntos. -Federico Nadal: 7º en Sub 12 con 32,5 puntos. -Matías Zubieta: 24º en Sub 12 con 1 punto. -Gonzalo Salas: 5º en Sub 14 con 68,5 puntos. -Gabriel Gaia: 3º en Sub 16 con 62,5 puntos. -Lucía Rossi: 5ª en Sub 16 con 53,5 puntos. -Iván Rossi: 1º en Libres con 81,5 puntos. -Mariano Shon: 5º en Libres con 61 puntos. -Alberto Nicoletti: 17º en Libres con 11 puntos. FINALISTAS Los clasificados a la Final Interligas por categoría son: -Sub 8: Rafael Britos (San Pedro), Benicio Quinteros (Zárate) y Olivia Albornoz (San Pedro). -Sub 10: Mateo Quinteros (Zárate), Eugenio Angstein (General Rodríguez) e Isabel Adam Vera (San Miguel). -Sub 12: Cristopher Fontana (San Miguel), Fausto Tarrago (San Pedro) y Guadalupe Abal Urrels (Escobar). -Sub 14: Agustín Díaz de la Viña (Zárate), Valentín Unhold (San Miguel) y Loana Polo (San Miguel). -Sub 16: Pablo Polo (San Miguel), Braian Parra (San Pedro) y Lucía Rossi (Campana). -Libres: Iván Rossi (Campana), Diego Domínguez (San Pedro) y Lucía García (San Miguel).



LA QUINTA Y ÚLTIMA ETAPA SE DISPUTÓ EN SAN PEDRO. IVÁN ROSSI, CON LA REMERA DE VILLA DÁLMINE.



Ajedrez:

Iván y Lucía Rossi clasificaron a la Final Interligas de la Provincia de Buenos Aires

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: