Vencieron 30-27 como visitantes a Comunicaciones "B" y, así, no solo consiguieron su octavo triunfo consecutivo, sino que además superaron a un rival directo en la lucha por el ascenso. Incluso, en la próxima jornada podrían asegurar el objetivo. Por la novena fecha del Torneo Clausura de la Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), el Campana Boat Club logró una victoria importantísima al superar 30-27 como visitante a Comunicaciones "B". De esta manera cosechó su octavo éxito consecutivo, se mantuvo a un punto de la cima del Clausura y quedó muy cerca de asegurar el ascenso a la Cuarta División. Los cuatro ascensos se definen por la Tabla General, donde el CBC se mantiene segundo y ahora le sacó seis puntos de ventaja a Comunicaciones "B" y Deportivo Morón, los equipos que comparten la cuarta posición. Por eso, a falta de cuatro fechas, los Mayores del Bote pueden asegurar el objetivo en la próxima jornada si vencen a Juventud Unida "B" y se dan otros resultados favorables. En Agronomía, los dirigidos por Sebastián Mingorance fueron superiores a Comunicaciones "B" y manejaron los tiempos del encuentro, que dominaron con mayor comodidad que la que indicó el 30-27 final. Los demás resultados de la novena fecha fueron: SAG Polvorines "C" 29-18 Municipalidad de Vicente López "C", Defensores de Glew 29-31 Universidad de Luján "C", Municipalidad de Almirante Brown 28-26 All Boys, Colegio Guadalupe "B" 19-20 CEDEM Caseros, Colegio José Hernández 21-27 Auxiliar Merlo "B" y Deportivo Morón 29-28 Juventud Unida "B". Con estos marcadores, las posiciones del Torneo Clausura quedaron de la siguiente manera: 1) CEDEM Caseros, 26 puntos; 2) Campana Boat Club, 25 puntos; 3) Deportivo Morón, 23 puntos; 4) UNLu "C" y Auxiliar Merlo "B", 21 puntos; 6) Colegio José Hernández, 19 puntos; 7) Comunicaciones "B", 18 puntos; 8) Municipalidad de Almirante Brown, 17 puntos; 9) Colegio Guadalupe "B", 16 puntos; 10) All Boys, 14 puntos; 11) Juventud Unida "B" y SAG Polvorines 2C", 13 puntos; 13) Defensores de Glew y Municipalidad de Vicente López "C", 11 puntos. En tanto, la Tabla General, que se confecciona con las sumatorias de Apertura y Clausura y que define los cuatro ascensos, se encuentra de la siguiente manera en sus principales posiciones: 1) CEDEM Caseros, 58 puntos; 2) Campana Boat Club, 54 puntos; 3) Colegio Guadalupe "B", 51 puntos; 4) Comunicaciones "B" y Deportivo Morón, 48 puntos; 6) Universidad de Luján "C" y Colegio José Hernández, 47 puntos; 8) Auxiliar Merlo "B", 46 puntos. Por la 10ª y próxima fecha, el Bote recibirá a Juventud Unida "B" este domingo en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana. Además, ese mismo domingo también jugarán Municipalidad de Vicente López "C" vs Defensores de Glew, UNLu "C" vs Municipalidad de Almirante de Brown, All Boys vs Colegio Guadalupe "B", CEDEM Caseros vs Colegio José Hernández, Auxiliar Merlo "B" vs Comunicaciones "B" y SAG Polvorines "C" vs Deportivo Morón. Para obtener el ascenso, el CBC debe vencer a Juventud Unida "B" y esperar que Comunicaciones "B" o Deportivo Morón no ganen sus respectivos compromisos. Así, estiraría a (al menos) siete puntos su diferencia con el quinto puesto y se haría inalcanzable por lo que resta de la temporada (en este certamen se otorgan tres puntos por victoria; dos por empate; y uno por derrota).

EL BOTE SIGUE INTRATABLE: LLEGÓ A OCHO VICTORIAS CONSECUTIVAS Y QUEDÓ MUY CERCA DEL ASCENSO.



Handball:

Los Mayores del Campana Boat Club quedaron muy cerca del ascenso a la Cuarta División

