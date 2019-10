Por la sexta fecha del Torneo Clausura de Cuarta División de la FEMEBAL, la Primera Damas del Campana Boat Club logró su segunda victoria de este certamen al vencer 23-16 como visitante a Municipalidad de Almirante Brown.

De esta manera, las Celestes comparten ahora el 7º puesto de la tabla de posiciones del Clausura con 12 puntos y siguen con chances todavía de mantener la categoría: actualmente suman 27 puntos en la Tabla General y comparten el último puesto junto a Municipalidad de Almirante Brown.

Los demás resultados de esta sexta fecha del Clausura en Cuarta División fueron: Deportivo Laferrere 24-18 SECLA, Racing Club 25-26 San Lorenzo, CID Moreno "B" 24-14 Municipalidad de Ensenada, Comunicaciones 26-16 Universidad de La Plata y Municipalidad de Escobar 35-23 Instituto Grilli.

Este sábado, las Mayores del CBC serán locales frente a Deportivo Laferrere, que suma 10 puntos en el Clausura y acumula 35 en la General. Además, también jugarán: SECLA vs Municipalidad de Escobar, Instituto San Pablo Wilde vs Municipalidad de Almirante Brown, San Lorenzo vs Villa Calzada, Municipalidad de Ensenada vs Racing Club, Universidad de La Plata vs CID Moreno "B" e Instituto Grilli vs Comunicaciones.