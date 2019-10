El joven piloto de Zárate está realizando junto a su equipo un intenso trabajo para revertir un presente adverso y llegar de la mejor manera a la octava fecha del TC Regional que se disputará en el coliseo porteño. "Vamos muy entusiasmados, con muchas ganas de volver a sumar fuerte y prendernos en la pelea", contó. El zarateño Nicolás Laccete tuvo un auspicioso comienzo de temporada, ubicándose entre los mejores de la Clase GTB del TC Regional y confirmando el premio a Piloto Revelación 2018. Pero sobre la mitad del campeonato, una racha adversa se cargó sobre el Ford #5, aunque sin lograr doblegar la férrea voluntad del piloto de la vecina ciudad y su equipo, que trabajan actualmente para seguir en la lucha por el campeonato, que lo tiene a "Nico" en la cuarta colocación con 110,75 puntos. Mientras Matías Guillén y Pablo Viollaz trabajan sobre el motor y el chasis respectivamente, Laccette hace lo propio preparándose para la exigencia del trazado número 8 del autódromo porteño, donde se disputará la octava fecha de la temporada los días 19 y 20 de octubre. "Trabajamos mucho en el auto después de 9 de Julio, donde se rompió una parte del chasis que nos dejó muy pronto fuera de carrera. Si bien venimos con una racha complicada, sabemos que es algo pasajero y que se resuelve trabajando más y enfocando los objetivos en mejorar siempre", contó el joven piloto. -Tenés un buen equipo. -Cuento con un equipo que hace un enorme esfuerzo y que dedica mucho tiempo para dejar el auto impecable. Para esta carrera pusimos mucho énfasis en el chasis, mientras que en lo personal miré varias cámaras para habituarme a las zonas más trabadas del circuito. Buenos Aires tiene sus mañas y es importante salir bien pisado en varios sectores, por eso además del asesoramiento que siempre tengo por parte de mi papá, tuve a mi disposición las cámaras on board de Julián Feijoo que me las acercó gentilmente para darme una mano. -¿Cómo se llega a la carrera? -Vamos muy entusiasmados, con muchas ganas de volver a sumar fuerte y prendernos en la pelea. Falta mucho aún y hay una cantidad muy importante de puntos en juego. De acá a fin de año hay que tratar de sumar bien en todas las fechas y que el Ford no se pare por nada. -Es una temporada muy exigente -Sí y déjame agradecerles a mi viejo, mi tío y mi abuelo, que hacen hasta lo imposible para que yo corra. También a Matías Guillén y Pablo Viollaz; a Julián Feijoo; y a todos mis sponsors que me dan una gran mano: Pradecon, Transporte Milana, Transporte Fausfel, Masilla km305, El Emporio del Carpintero, Ferretería La Lucy, Gomería Charly, Alineación y balanceo AR, Lubripark, JPP Sacabollos, Pastore Seguros, Fornavic, Parabrisas Zárate, Waterplast y RUS. Además, dejame que les agradezca a ustedes, que siempre me acompañan.

