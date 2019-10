Este domingo se desarrollará una nueva fecha de picadas en el escenario de San Pedro, donde Fernando Moreno, representante de nuestra ciudad, será de la partida con el Fiat que le viene dando buenos resultados. Moreno ya ganó en esa pista, que siempre lo motiva para correr. Sin embargo, en algún momento no todo salió como se pretendía, pero, igualmente, el campanense llega a esta picada con un auto que en el taller se trabajó para tener al nivel que exige dicho escenario. La búsqueda del campeonato le pone un sabor aun mayor a esta cita para el piloto campanense, que llega a esta competencia motivado con la posibilidad de obtener el título en la categoría. El propio Fernando utilizo este momento para agradecer a quienes le permiten disfrutar de estar corriendo en algo que siempre quiso hacer: "Quiero agradecer a Pablo Cabral muñeco motores por el rayo que arma; a Giuliano Paluci, que también es parte del armado; a Carbone Alineación, que ayudó en la semana; a #JCTeam, que hace el aguante; a Esteban Ponce, que me sacó la preocupación porque el auto me parecía que no largaba; a Diego "Moe" Gonzalez, que se acercó a aportar también; a mi familia y a los chicos de YimmiDetail que me bancan".

EL FIAT DE FERNANDO MORENO COMPETIRÁ EL DOMINGO EN SAN PEDRO.



Automovilismo:

Picadas; Fernando Moreno en San Pedro

