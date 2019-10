Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 11/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 11/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RIVER, POR LA SEMI Por los Cuartos de Final de la Copa Argentina, River Plate enfrentará esta noche a Almagro. El encuentro se disputará desde las 20.30 horas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y será transmitido por TyC Sports. Para este compromiso, el DT Marcelo Gallardo repetiría la misma alineación que utilizó en Copa Libertadores frente a Boca Juniors. Mientras que Almagro llega como la sorpresa de este certamen, después de dejar en el camino a Atlético Rafaela, Boca Juniors y Talleres de Córdoba. El ganador de este duelo jugará en semifinales frente al vencedor del cruce entre Colón de Santa Fe y Estudiantes de Buenos Aires (próximo miércoles a las 21.10). PASÓ EL DE LA PLATA En el último duelo de Octavos de Final de la Copa Argentina, Estudiantes de La Plata eliminó ayer en los penales a Estudiantes de San Luis y se convirtió así en el rival de Central Córdoba de Santiago del Estero en los Cuartos de Final (próximo miércoles a las 15.35). El conjunto dirigido por Gabriel Milito comenzó perdiendo a los 7 minutos; dio vuelta el marcador en el segundo tiempo (goles de Nahuel Estévez y Mateo Retegui); pero en tiempo adicionado sufrió el empate 2-2. Sin embargo, en los penales, los Pincharratas estuvieron más certeros y se impusieron 4-2 para quedarse con el pase a la próxima instancia. SIGUE EN DORTMUND Después del empate 2-2 frente a Alemania, la Selección Argentina sigue en Dortmund, donde ayer entrenó de cara al segundo amistoso que tendrá en esta fecha FIFA de octubre, el próximo domingo a las 11.00 frente a Ecuador en la ciudad de Elche (España). Para ese compromiso, el DT Lionel Scaloni ubicaría como titulares al arquero Juan Musso, a los centrales Germán Pezzella y Walter Kannemann; y a los atacantes Lucas Ocampos y Lucas Alario. El combinado nacional también entrenará hoy en Alemania y recién mañana sábado se trasladará hacia España. AMISTOSOS SUDAMERICANOS Ayer, en el marco de la fecha FIFA de octubre, se disputaron tres amistosos internacionales con presencia sudamericana: Brasil igualó 1-1 con Senegal; Paraguay cayó 1-0 ante Serbia; y Venezuela goleó 4-1 a Bolivia. En tanto, hoy se medirán Uruguay y Perú desde las 20.00. ELIMINATORIAS EUROCOPA En una nueva fecha de las Eliminatorias para la Eurocopa 2020, ayer se dieron los siguientes resultados: Kazajustán 1-2 Chipre, Bielorrrusia 0-0 Estonia, Bélgica 9-0 San Marino, Rusia 4-0 Escocia, Holanda 3-1 Irlanda del Norte, Croacia 3-0 Hungría, Eslovaquia 1-1 Gales, Austria 3-1 Israel, Macedonia 2-1 Eslovenia y Letonia 0-3 Polonia. En tanto, este viernes jugarán: Montenegro vs Bulgaria, República Checa vs Inglaterra, Portugal vs Luxemburgo, Ucrania vs Lituani, Andorra vs Moldavia, Islandia vs Francia y Turquía vs Albania. COPA LIBERTADORES FEMENINA Este viernes se pondrá en marcha la Copa Libertadores Femenina, que se disputará en Ecuador. El único representante argentino será UAI Urquiza, campeón de Primera A en la temporada 2018/19, que integrará el Grupo D junto a Santiago Morning, de Chile; Municipal de Majes, de Perú; e Independiente de Medellín, de Colombia. El debut del Furgón será mañana sábado frente a Santiago Morning. Luego, el martes 15 se medirá ante Independiente de Medellín; y el viernes 18 jugará con Municipal de Majes.

