Ocurrió temprano por la mañana en las cercanías del Arco. Una mujer herida. Este miércoles amaneció con un choque entre un auto y una bicicleta en la avenida Varela cerca del Arco. El hecho sucedió sobre la mano al centro entre las calles Liniers y Salmini. Ambos rodados circulaban en la misma dirección y por motivos poco claros colisionaron a pocos metros de la parada de colectivos de esa cuadra. Por el accidente, la ciclista, una mujer de 28 años, debió ser trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal San José. En principio, sufrió politraumatismos. En tanto, la familia que viajaba en el Renault Sandero involucrado permaneció en el lugar a la espera de novedades sobre la salud de la ciclista, acompañados por personal del Comando Patrulla. Una hora más tarde, cuando se confirmó que la mujer no corría peligro y recibiría el alta, registraron sus datos y siguieron camino.

La familia que viajaba en el Renault permaneció en el lugar a la espera de novedades sobre la ciclista.





SAME traslada a la mujer herida al Hospital Municipal San José.

#Dato Choque avenida Varela y Salmini sentido al centro, bicicleta y Renault Sandero, una mujer de 28 años con golpes, trasladada por SAME 1, Comando Patrulla zona 2 a la espera de resultados del hospital. Una hora después intercambian datos y continúan su camino. pic.twitter.com/89NWuQ7MFe — Daniel Trila (@dantrila) October 9, 2019

Choque entre bicicleta y Renault

