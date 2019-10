La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/oct/2019 Primera D:

OTROS TRES PARTIDOS Esta sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera D tiene una programación atípica para un sábado, el tradicional día del fútbol de Ascenso, en el cual se ven cada vez menos cotejos de la menor de las categorías. En esta oportunidad, además de Puerto Nuevo vs Sportivo Barracas, se jugarán hoy otros tres encuentros: Deportivo Paraguayo vs Claypole (11.00), Atlas vs Central Ballester (12.00) y Argentino de Rosario vs Atlético Lugano (15.30). A causa de las intensas lluvias, el encuentro de Puerto Nuevo ante Sportivo Barracas fue reprogramado para el martes a las 15.30 horas. NOTA ORIGINAL EN LA EDICION DE PAPEL Desde las 15.30 horas, el Portuario buscará volver a la victoria luego de tres presentaciones esquivas. Lautaro Cuenos cumplió su sanción y regresa a la titularidad. Por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Sportivo Barracas en un partido que se disputará en el estadio Carlos Vallejos desde las 15.30 horas, con arbitraje de Felipe Viola. El Portuario buscará volver al triunfo, después de dos derrotas en fila (Centro Español y Defensores de Cambaceres) y el empate conseguido el pasado martes como visitante frente a Claypole. Hasta el momento, en Campana, acumula un triunfo (3-1 ante Juventud Unida, que hoy es uno de los líderes del campeonato) y una derrota (la goleada 5-1 que le propinó Cambaceres). Para este compromiso frente al Arrabalero, el DT Carlos Pereyra realizaría solo una modificación en la formación titular: el capitán Lautaro Cuenos regresará a la alineación después de la roja que vio frente a Cambaceres por aquella acción de último recurso a los 3 minutos de partidos. Sin embargo, Raúl Colombo continuará en el equipo, porque el que saldrá es Ezequiel "Noni" Ramón, afectado por una molestia que lo tuvo en duda frente a Claypole (debió ser reemplazado en el segundo tiempo). Entonces, Puerto Nuevo formaría hoy con Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Velasco, Lautaro Cuenos; Emanuel Russo, Kevin Redondo, Santiago Palacio, Agustín Campana; Mariano Filiosi y Brian Fassone. Y el banco de suplentes quedarán esperando su oportunidad Esteban Montesano, Uriel Huarte, Nicolás Colombano, Brian Inveraldi, Enzo Moreno, Nazareno Gómez y Rodrigo Fleitas. Estos 18 jugadores se reunirán antes del mediodía en las instalaciones del barrio Don Francisco en la previa al encuentro para compartir un almuerzo organizado por la conserje del club, Alejandra Canale, y el cuerpo técnico que encabeza "Jetín" Pereyra. Por su parte, Sportivo Barracas llegará a Campana con la posibilidad de ubicarse como único líder del campeonato, aunque no ha podido ganar en sus últimas dos presentaciones: después de las tres victorias iniciales que consiguió en las primeras tres fechas, empató sin goles frente a Atlas y Yupanqui. Contra el Trapero jugó el último miércoles en cancha de Deportivo Morón (donde hace de local), por lo que el equipo dirigido por Cristian Ferlauto arribará al Carlos Vallejos apenas 72 horas después de ese compromiso. "Es un equipo que defiende y ataca con mucha gente. Será un rival duro al que le buscaremos la forma de hacer daño desde nuestra forma de juego", señaló Pereyra respecto al Arrabalero, que esta tarde presentaría la siguiente formación: Claudio Paz; Leandro Aranda, Leandro Barroso, Santiago Tizón, Diego Prado; Francisco Baranosky, Damián Galván, Nahuel Oviedo, Renzo Rajoy; Alejandro Martínez y Julio Martínez.

AGUSTÍN CAMPANA ES EL EJE DEL CIRCUITO DE JUEGO PORTUARIO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 26. En 25 partidos, Puerto Nuevo logró 11 victorias, Sportivo Barracas ganó 9 veces y empataron en 5 oportunidades. Puerto Nuevo marcó 39 goles, mientras que Sp. Barracas señaló 30. COMO LOCAL PTO. NUEVO. Jugaron 12 partidos: Puerto ganó 5 (15 goles) y Sp. Barracas venció en 4 ocasiones (12 goles). Empataron 3 veces. COMO LOCAL SP. BARRACAS. En 13 encuentros, Sportivo Barracas ganó 5 veces (18 goles), mientras que Puerto se impuso en 6 oportunidades (24 goles). Igualaron en 2 ocasiones. EL ULTIMO ENCUENTRO: Fue el martes 25 de agosto de 2015, por la 22ª fecha del campeonato de la Primera D: empataron 1-1 en cancha de Sportivo Italiano con goles de Patricio Costa Repetto para el Arrabalero y de Sebastián Ferrario para el Auriazul. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El sábado 24 de abril de 2015, por la 7ª fecha del campeonato de la Primera D, Sportivo Barracas se impuso 2-1 en Campana con un doblete de Patricio Costa Repetto (Nicolás Parodi había abierto la cuenta para el Portuario). APOSTILLAS: Puerto Nuevo suma seis partidos sin ganar ante Sportivo Barracas, con 4 empates y 2 derrotas. Su última victoria frente al Arrabalero fue el sábado 16 de febrero de 2002, por la 2ª fecha del Torneo Clausura de Primera D por 2 a 1, con goles de Nicolás Gásperi y Nicolás González (Norberto Figueroa marcó de penal para el Arrabalero). Como local, el Auriazul acumula 3 partidos sin ganar, con dos empates y una derrota. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Marcelo Pasquet (4), Norberto Humberto (2), Damián Rivas Karlic (2) y Juan Carlos Segovia (2). MÁXIMOS GOLEADORES SP. BARRACAS: Jorge Fernández (3), Patricio Costa Repetto (3), Aníbal Amaya (2), Cristian Ramírez (2), Ezequiel Kilmot (2) y Sebastián Corti (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA LOCAL DE 1998 El sábado 20 de junio, por la 14ª fecha del Torneo Clausura de la temporada 1997/98 de Primera D, Puerto Nuevo se impuso 2-1 en un partido cuya síntesis fue la siguiente: PUERTO NUEVO (2): Luciano Menón; Walter Barrios, Cristian Pérez, Pablo Rotundo y Maximiliano Guglielmo; Marcelo Pasquet, Claudio Colarussa (Oscar Berdún), Hugo Roldán (Castronovo) y Juan Gamarra; Roque Cabezas y Mariano Tamburini (Gastón Guevara). DT: Esteban Luis Mazzeo. SUPLENTES: Pablo Menón y Manuel Molina. SP. BARRACAS (1): Juan Castillo; Germán Ferraro, Fernando Gregorutti, Aníbal Gamarra y Sergio Luna; Héctor Cabrera (R. Otero), Francisco Carballo, Adrián Rodríguez (Sebastián García) y Luciano Duré (Jorge Delgado); Jorge Alvarez y Carlos Zapata. DT: Aníbal Rodríguez. SUPLENTES: Cartagena y Jorge S. Fernández. GOLES: PT 21m Pasquet (PN). ST 10m Pasquet (PN) y 34m Gamarra (SB). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Gabriel Guillaume. #VillaDálmine Por las inclemencias climáticas, el partido frente a Tigre fue suspendido y reprogramado para el martes a las 19.10 horas.#PuertoNuevo El encuentro ante Sportivo Barracas fue reprogramado para el martes a las 15.30 horas. — Pablo Scoccia (@chuecosco) October 12, 2019

