La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/oct/2019 Primera Nacional:

HOY, DOS PARTIDOS MÁS Este sábado, el único encuentro que se jugará por la Zona 2 será el de Tigre y Villa Dálmine. En cambio, la Zona 1 tendrá dos cotejos este sábado. Y uno de ellos, muy destacado: es que el líder Estudiantes (21 puntos) recibirá en Caseros a su escolta Atlanta (19) desde las 18.00 horas. En tanto, a partir de las 18.40, Belgrano de Córdoba (con Julio Constantin como DT interino tras la salida de Alfredo Berti) jugará como local frente a Ferro Carril Oeste en un duelo de dos equipos que no arrancaron bien. Por las inclemencias climáticas, el partido frente a Tigre fue suspendido y reprogramado para el martes a las 19.10 horas. NOTA ORIGINAL EN LA EDICION DE PAPEL El Violeta cayó en sus dos últimas presentaciones y todavía no pudo sumar puntos ni convertir goles en condición de visitante. Vuelve Banegas como lateral izquierdo, mientras que Lesman estará por primera vez entre los suplentes. El partido se juega desde las 16.40 con transmisión de TyC Sports. Por la novena fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine enfrentará esta tarde a Tigre en un partido que comenzará a las 16.40 horas y que marcará el reencuentro de estas dos instituciones después de 22 años (el último enfrentamiento fue en 1997 en nuestra ciudad) Para el Violeta será, por la jerarquía del rival y el escenario, una hermosa posibilidad de revertir un presente de resultados adversos: es que (sin merecerlo) perdió en sus dos últimas presentaciones (Chacarita y Brown de Adrogué), mientras que como visitante todavía no pudo sumar puntos ni convertir goles en lo que va de la temporada. El objetivo del equipo de Lucas Bovaglio es plasmar en el marcador el mejor funcionamiento que ha mostrado respecto a sus rivales de turno. Le sucedió especialmente frente a Sarmiento en Junín, ante Chacarita en San Martín y también con Brown en Campana en la fecha pasada. Por eso, el DT no intervendrá prácticamente la formación titular, sino que le dará continuidad a esquema de juego y nombres. De hecho, para esta tarde sólo realizaría una modificación: Nahuel Banegas (formado justamente en Tigre) regresa a la alineación después de haber cumplido su sanción por haber sido expulsado ante Chacarita (reemplazará a Facundo Rizzi, quien ni siquiera concentra). En tanto, la duda En consecuencia, el Violeta formaría hoy con Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Fabricio Brener, Facundo Affranchino, Nicolás Del Priore, David Gallardo; Brian Orosco y Catriel Sánchez. Donde sí habrá novedades es en el banco de suplentes: tras su arribo tardío al plantel, Germán Lesman recibió su primera convocatoria de la temporada y esperará por su oportunidad. Junto a él estarán Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Lucas Cuevas, Denis Brizuela y Álvaro Veliez. Por su parte, Tigre no jugó en la fecha pasada (Almagro postergó el encuentro por su participación en Copa Argentina) y por ello quedó en el 11º puesto de la tabla. El Matador llegó a la Primera Nacional con la chapa de candidato después del título logrado en la Copa de la Superliga (que le dio la clasificación a la Copa Libertadores) y por la continuidad de nombres como los de Walter Montillo y Diego "Cachete" Morales. Sin embargo, en sus siete presentaciones apenas sumó ocho puntos y acumula cuatro partidos sin victorias (dos empates y dos derrotas consecutivas). Por eso, aprovechando las dos semanas, Néstor Gorosito trabajó especialmente pensando en Villa Dálmine y en la recuperación futbolística de su equipo. Sin Martín Galmarini, Sebastián Prediger (desgarro) y Matías Pérez Acuña (esguince de hombro), "Pipo" habría probado diferentes esquemas en los ensayos previos a este partido y presentaría un esquema 3-4-1-2 con los siguientes nombres: Gonzalo Marinelli; Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi, Ignacio Canuto; Fabricio Domínguez, Jorge Ortiz, Walter Montillo, Lucas Rodriguez, Diego Morales; Emanuel Dening y Enzo Díaz. En tanto, en el banco de suplentes estarían: Marco Wolff, Ezequiel Rodríguez, Diego Sosa, Jordan Mosquera, Jhonathan Ramis, Agustín Cardozo y Carlos Luna. El encuentro se disputará en el estadio José Dellagiovanna de Victoria desde las 16.40 horas, tendrá transmisión de TyC Sports y contará con el arbitraje de Cristian Cernadas (los asistentes serán Adrián Delbarba y Pascual Fernández y el cuarto árbitro, Héctor Paletta).

CATRIEL SÁNCHEZ SUMA TRES GOLES EN EL TORNEO. HOY IRÁ POR SU PRIMER GRITO COMO VISITANTE. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 38. En 37 partidos Villa Dálmine ganó en 11 ocasiones, Tigre logró 20 victorias y empataron 6 encuentros. Villa Dálmine convirtió 39 goles y Tigre marcó 59. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 19 veces: Villa Dálmine ganó 7 partidos (26 goles) y Tigre venció en 8 (31 goles). Empataron 4 veces. COMO LOCAL TIGRE. Jugaron 18 veces: Villa Dálmine ganó en 4 ocasiones (13 goles) y Tigre se impuso en 12 (28 goles). Empataron en 2 oportunidades. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El sábado 9 de noviembre de 1996, por la 10ª fecha del Apertura de la Primera B Metropolitana 1996/97, Tigre se impuso por 1-0 con gol de Milton Borges Almada. APOSTILLAS: Villa Dálmine suma 9 encuentros sin victorias ante Tigre, con 7 derrotas y 2 empates. Como local, 5 juegos sin halagos, con 3 derrotas y 2 empates. Y como visitante, 4 partidos sin ganar con 4 derrotas consecutivas. MÁXIMOS GOLEADORES VILLA DALMINE: Juan Alberto Martínez (4), Juan Carlos Domínguez (3), Pedro Bases (3) y Germán Panichelli (3). MÁXIMOS GOLEADORES TIGRE: Antonio Villamor (4), Fiori (4), Santana (3), Paruzzo (3), Daniel Severiano Pavón (3) y Cuvertino (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO VISITANTE El sábado 15 de febrero de 1986, por la tercera fecha del campeonato de Primera B, Villa Dálmine derrotó 1-0 a Tigre en Victoria. La síntesis del partido fue la siguiente: TIGRE (0): Antonio Mércuri; Omar Cerrillo, Guillermo Nicosia, Sergio Bennet (Ramón Mántaras) y Rubén Bernardis; Walter Pajón, Omar Montero y Raúl de la Cruz Chaparro; Rolando Chaparro, Daniel Severiano Pavón (Juan Ramón Corona) y Edgardo Paruzzo. DT: Juan Carlos Merlo. VILLA DALMINE (1): Alberto Salvaggio; Guillermo Fahy, José Alberto Céliz, Norberto Kekez y Jorge Roldán; Francisco Ramón Portillo (Oscar Moyano), Antonio Jeréz, Marcelo Caligiuri y José Horacio Basualdo; Rubén Morelli (Oscar Ernesto Barrios) y Carlos Omar Guerrero. DT: Oscar Roberto Resquín. GOL: ST 39m Oscar Moyano (VD). CANCHA: Tigre. ARBITRO: Osvaldo De Gennaro. TERCERA: Tigre 1 - Villa Dálmine 2. #VillaDálmine Por las inclemencias climáticas, el partido frente a Tigre fue suspendido y reprogramado para el martes a las 19.10 horas.#PuertoNuevo El encuentro ante Sportivo Barracas fue reprogramado para el martes a las 15.30 horas. — Pablo Scoccia (@chuecosco) October 12, 2019

Primera Nacional:

El partido entre Villa Dálmine y Tigre fue reprogramado para el martes

