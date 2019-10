Fue el jueves en horas de la tarde. Intervino Bomberos Voluntarios para controlar las llamas. La exclínica Campana volvió a sufrir un principio de incendio en su interior, que fue rápidamente controlado por Bomberos Voluntarios. El hecho sucedió este jueves alrededor de las 19:30 horas por causas que aun se intentan establecer. Según transcendió, ninguno de los moradores del exestablecimiento sanitario resultó herido. Del operativo de emergencia participaron el móvil 36 de Bomberos Voluntarios, el móvil de zona 1 del Comando Patrulla, una flotilla de EDEN y personal de la Dirección Municipal de Tránsito. A mediados de 2017 la antigua Clínica Campana también había sufrido un incendio en su interior. En esa oportunidad, había sido en horas de la madrugada y las llamas habían alcanzado un colchón.

No se habría registrado heridos ni intoxicados por el humo.





No es la primera vez que la exclínica sufre un incendio en su interior.

#Dato ?? Principio de incendio en una habitación de la ex Clínica Campana. Ayer pasadas las 19hs. Acudió Bomberos ??móvil 36 a cargo de Oscar Valdéz. Eden cortó el suministro eléctrico por precaución, no se registraron heridos, CP ?? zona 1, Tránsito ?? pic.twitter.com/CxvASqrk1i — Daniel Trila (@dantrila) October 11, 2019

Principio de incendio en la exclínica Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: