Tenaris invitó a estudiantes de la región a explorar las posibilidades que les ofrece su formación

La compañía, con el apoyo del C.I.C.A.C.Z., celebró el Día del Técnico con una jornada de charlas motivacionales y consejos para afrontar por primera vez el mundo laboral. Participaron alumnos de ocho escuelas técnicas de Campana, Zárate, Escobar, Lima y Exaltación de la Cruz. El cierre del encuentro estuvo a cargo de Mateo Salvatto, campeón internacional de robótica y joven emprendedor, quien animó a los chicos a usar sus conocimientos y habilidades para "cambiar el mundo". Tenaris celebró el Día del Técnico invitando a más de 400 estudiantes de ocho secundarias técnicas de la región a explorar el mundo de posibilidades que su formación les depara. Además, el joven emprendedor Mateo Salvatto, campeón internacional de robótica, compartió su historia de vida y animó a todo el auditorio a usar las herramientas adquiridas en la escuela para "cambiar el mundo". El evento, que fue organizado junto al Comité Interindustrial de Conservación del Ambiente Campana-Zárate (C.I.C.A. C.Z.), reunió a alumnos de 6º y 7º año de las escuelas técnicas Nº 1 y Roberto Rocca de Campana; Nº1, 2 y 4 de Zárate; Nº5 de Lima; Nº1 de Escobar; y la Escuela Técnica Nº1 de Exaltación de la Cruz. La jornada se desarrolló en el Auditorio de Tenaris y fue abierta por Luis Grieco, Gerente de Relaciones con la Comunidad, y el gerente de Servicios Industriales de la planta Campana, David Dondena, técnico mecánico con 35 años de trayectoria en la compañía. "Estamos en un importante enclave industrial y las empresas que lo conforman necesitan al año por lo menos cuatro auditorios como este de técnicos capacitados para afrontar sus desafíos. Su actitud será lo diferencial: la industria requiere gente que quiera trabajar en equipo, tenga ganas de aprender y sepa generar empatía", les expresó Dondena a los jóvenes. Por su parte, Salvatto, conocido por haber ganado en el año 2016 el primer premio de la competencia Internacional "Robotraffic" en Israel y por crear la aplicación "Háblalo" para asistir a personas con discapacidad, contó sus motivaciones y alentó a los jóvenes a usar sus conocimientos en beneficio de la comunidad. "Soy técnico electrónico. Cuando empecé no era el mejor alumno, pero tenía muchas ganas de hacer cosas. Hice cuatro robots que fueron un desastre. La app que diseñamos estuvo un año con solo mil descargas, no se la bajaba nadie. Pero fueron tres años de trabajo los que nos llevaron hasta acá. La única clave para un proyecto funciones es el laburo, el esfuerzo. Y ustedes, que son estudiantes técnicos, lo saben mejor que nadie", expresó el joven emprendedor. Y añadió: "Estamos en un punto de inflexión de la historia. Hoy podemos acceder a toda la información disponible en un clic, desde el aula o taller de la escuela, y crear proyectos que transformen realidades. Ustedes también pueden cambiar el mundo. Créanme, vale la pena intentarlo". Posteriormente, Salva-tto recorrió la planta de TenarisSiderca, pasando por el Laminador Continuo 2 y el Centro de Investigación y Desarrollo, y mantuvo un encuentro con el CEO de Tenaris, Paolo Rocca, y el presidente para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, con quienes intercambió visiones sobre la educación técnica y el desarrollo tecnológico. El evento celebración del Día del Técnico estuvo a cargo de las áreas de Relaciones con la Comunidad y Reclutamiento de Tenaris e incluyó charlas sobre armado de currículum vitae y simulacros de entrevistas laborales. "Las charlas estuvieron buenísimas, nos motivaron a seguir capacitándonos para algún día ser parte de las empresas de la región", expresó Julián Maldonado, estudiante de la EST Nº1 de Campana, quien eligió ser técnico "porque es una formación que te ofrece una salida laboral más amplia". Por su parte, Agustina Silvero, de la EST Nº2 de Zárate, quiso seguir la orientación "después de ver a mi hermano volver de la escuela y arreglar de todo en casa". Con la jornada del jueves, reafirmó su vocación: "Me llevó un montón de enseñanzas para aplicar en mi siguiente paso: la industrial nacional".

