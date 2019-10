"Mi hijo murió haciendo lo que más quería; la misa"

Los padres del cura Fernando Vargas Saldivia, fallecido durante un ritual de imposición de manos en el barrio Don Francisco, recordaron a su hijo y agradecieron el apoyo de la comunidad local en su viaje desde Chile. "En Argentina vivió sus mejores momentos", aseguraron. Los padres de Fernando Vargas Saldivia, el cura fallecido el pasado domingo durante un ritual de imposición de manos en la sociedad de fomento del barrio Don Francisco, viajaron más de 2 mil kilómetros por tierra y aire para despedirlo. Una vez en Campana, destacaron la solidaridad y reconocimiento de la comunidad hacia la obra que en pocos meses realizó su hijo. "Había mucha gente que nos estaba esperando. Pudimos gracias a Dios verlo y despedirnos de él", expresó Claudia Saldivia Chevez, mamá del religioso muerto, quien junto a su esposo fue notificada por feligreses del barrio Don Francisco de la triste noticia, recibidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza y trasladados hasta nuestra ciudad. "Estoy muy agradecida a toda la comunidad", manifestó. Oriundos de Calbuco, una localidad cercana a Puerto Montt en el sur de Chile, los padres de Vargas Saldivia contaron que la vocación religiosa le surgió "desde muy chiquito" y que "al primero que se lo contó" fue precisamente a su papá. "Él vivió aquí sus mejores momentos. Aquí fue muy querido. No tengo palabras para terminar de agradecer a la gente que me ayudó", expresó Víctor Vargas Huirimilla, padre de Fernando. "Desgraciadamente, nos dejó muy joven, pero Dios sabe por qué hace las cosas", declaró. La mamá de Vargas Saldivia aseguró que regresa a su país "totalmente orgullosa de todo lo que Fernando hacia acá", obra "que en Chile no se conoce para nada". Y pese al dolor por la pérdida, rescató que su hijo "se fue haciendo lo que más quería: la misa". "Aquí en Argentina cumplió su sueño. Sus grandes alegrías las tuvo acá", expresó por su parte el papá del difunto cura. Y dijo que de ahora en adelante la Argentina pasaba a ser su "segundo país". Los padres de Vargas Saldivia hablaron con el medio digital CampanaTeVé. Días atrás, La Auténtica Defensa había accedido al testimonio de dos vecinas -una de ellas cercana al padre- que presenciaban la ceremonia durante la que el cura se desplomó de repente y murió pocos minutos después. El hecho sucedió después de celebrada la misa de Sanación y Liberación que Vargas Saldivia ofrecía una vez al mes, cuando se realizaba el ritual de imposición de manos a sus feligreses. Incluso el intendente Sebastián Abella acompañó la ceremonia y, según testigos, era la siguiente persona a la que el cura debía extenderle sus brazos antes de caer al suelo. "Cuando lo dan vuelta, nos dimos cuenta que estaba convulsionando. Le hicimos las reanimaciones, RCP, entre un enfermero y yo, hasta que llegó la ambulancia", precisó otra testigo, Karina Giardino. Nada pudo devolverle la vida. La vecina aseveró que a Vargas Saldivia "no le importaba si tenía fiebre, tos, frío o calor; no ponía adelante su salud" sino a su congregación de fieles. La Auténtica Defensa pudo averiguar que este lunes la comunidad religiosa del barrio Don Francisco y Siderca se reunirá para comenzar a dilucidar la continuidad de la obra de Vargas Saldivia, el joven sacerdote que dejó en Campana su vida y un legado que sus feligreses quieren mantener encendido.

El padre Fernando Vargas Saldivia se desplomó en plena ceremonia religiosa.



"Mi hijo murió haciendo lo que más quería; la misa"

