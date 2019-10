Alumnos de la Secundaria 15 conocieron la Ex ESMA y el Parque de la Memoria

Con el apoyo del Municipio, los estudiantes recorrieron el Casino de Oficiales del Espacio de Memoria y Derechos Humanos, Ex ESMA y visitaron el Parque de la Memoria. En el marco de los viajes educativos que acompaña y apoya la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, los estudiantes de la de Escuela de Educación Secundaria Nº15 recorrieron el Casino de Oficiales, del Espacio de Memoria y Derechos Humanos, Ex ESMA y visitaron el Parque de la Memoria. Estas actividades les permiten a los jóvenes enriquecer su trabajo de investigación en "Jóvenes y Memoria" de la Comisión Provincial por la Memoria y su participación en "La escuela va a los juicios" perteneciente al Área de Programas y Actividades del Ente Público Espacio para la Memoria. Desde los estudiantes reflexionaron que fue una experiencia única el hecho de poder conocer el lugar donde alguna vez hubo tantos caos y horror. En los diferentes relatos de los jóvenes, se observan lo que les llamó la atención cómo, por ejemplo, "Las cuchas" ubicadas en Capucha, en el área superior del edificio del casino de oficiales, las habitaciones de las mujeres embarazadas, las huellas en las paredes y el sótano para el "traslado" de los vuelos de la muerte. Asimismo, el próximo 16 de octubre, un grupo de estudiantes de la EES Nº 15 estará en el Tribunal Oral Federal de San Martín, presenciando la audiencia por delitos de lesa humanidad desde "La escuela va a los juicios" que en esa oportunidad desarrollarán casos de empleados desaparecidos de la empresa Dálmine Siderca. Estas actividades, buscan indagar sobre lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar y lograr en los estudiantes un saber íntegro y comprometido. Además, aportar datos para su trabajo de investigación del Tolueno, Centro Clandestino de Detención del Área 400. Esta labor será presentará en la instancia final de Jóvenes y Memoria, en Chapadmalal la primera semana de diciembre. De esta manera, las nuevas generaciones se proponen conocer la historia reciente y sus luchas, reflexionar y valorar sobre la democracia, los derechos humanos y la búsqueda de justicia.



Los jóvenes destacaron la importancia de vivir este tipo de experiencias.





Recorrieron diversos sectores de la ex ESMA.



Alumnos de la Secundaria 15 conocieron la Ex ESMA y el Parque de la Memoria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: