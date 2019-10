La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/oct/2019 Referentes locales del FIT participan del 34º Encuentro Nacional de Mujeres







"Nuestros derechos no se negocian, por eso el Frente de Izquierda es la única lista que no votó nunca contra los derechos de las mujeres en el Congreso", expresó Brenda Reymundo, candidata a intendente. Referentes locales del Frente de Izquierda Unidad, entre ellos su candidata a intendente, Brenda Reymundo, participan este fin de semana del 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se realiza en la ciudad de La Plata. El encuentro -explicaron desde el FIT- se desarrolla en un contexto marcado por la crisis ecónomica, el ajuste y la transición electoral. En ese sentido, los debates en torno a qué estrategia debe seguir el movimiento de mujeres y disidencias "para alcanzar el aborto legal seguro y gratuto, la separación de la iglesia y el estado, la verdadera aplicación de la educación sexual integral en todas las escuelas, tienen mucha importancia". "Venimos dando una fuerte pelea para que este encuentro, el más masivo de la historia, sea realmente democrático y resolutivo. Necesitamos que así sea porque las mujeres somos las que más sufrimos las consecuencias de este ajuste en curso del FMI, de Macri y Vidal, pero también de los gobernadores, como Arcioni (aliado de Massa y Fernández) en Chubut, que busca acallar el reclamo de docentes, estatales y estudiantes a golpe de patota y pagos insuficientes y tardíos", manifestó Reymundo. "Es clarísimo que las mujeres somos las más perjudicadas de esta crisis que empobreció a las familias trabajadoras y las golpeó con la inflación. Además, con los despidos, las mujeres son las primeras en perder el empleo y las últimas en volver a ser contratadas, porque se considera que su salario es complementario al un supuesto jefe de hogar, varón", añadió. La aspirante a jefa comunal señaló que "con la desocupación, aumenta el trabajo ligado a la venta ambulante y la elaboración de productos caseros de cocina, para vender al menudeo y poder sobrevivir; como también empiezan a abrirse más comedores comunitarios". Y afirmó que "la mayoría de las personas que trabajan hoy en estas condiciones, son mujeres". "En esta situación, necesitamos un encuentro democrático, en donde se pueda votar y que sirva para fortalecer el movimiento de mujeres y disidencias. No para llevarlo detrás de las variantes politicas que negocian nuestros derechos y que están dispuestos a seguir cumpliendo con esa deuda ilegítima antes que poner por delante nuestras prioridades", sostuvo Reymundo. "Es una oportunidad para organizarnos y fortalecer al movimiento de mujeres para que se una en las calles, en la escuelas, universidades, lugares de trabajo con todos aquellos que no quieren resignar sus derechos y su futuro. Para que la crisis no la paguemos las mujeres que siempre somos las mas precarizadas y golpeadas sino que la paguen los capitalistas", expresó.

El FIT local movilizó una importante cantidad de mujeres hacia La Plata.





"Es clarísimo que las mujeres somos las más perjudicadas de esta crisis", manifestó Reymundo.



