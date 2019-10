La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/oct/2019 Tensión en la UOCRA por falta de trabajo







Villareal convocó a sus afiliados a una gran asamblea abierta para el miércoles a las 10 de la mañana, en la plazoleta frente a la sede sindical. "Finalizada la ampliación de Axion, hoy no hay ningún proyecto que se esté lanzando y pueda absorber aunque sea un porcentaje de la gran cantidad de gente que está en la calle", afirmó a la prensa. Ayer por la mañana, Oscar Villareal, líder de la UOCRA Campana, interrumpió una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo para salir a la vereda y manifestar a viva voz sus preocupaciones frente a más de un centenar de trabajadores desocupados del sector de la construcción. En ese sentido, manifestó no tener mayores respuestas en términos laborales para lo que resta del año, y sin explicitar mayores detalles los invitó a "no dejarse engañar por falsas promesas", al tiempo que los liberó a recibir "ayuda sin importar del sector que venga". También les pidió que multipliquen su mensaje, convocando para el próximo miércoles a las 10 de la mañana a todos los afiliados desocupados, cuando tendrá lugar una asamblea abierta en la plazoleta frente a la sede sindical. "Lo que queremos –señaló Villareal a la prensa- es delinear en conjunto cómo hacemos para transitar este difícil momento en el que hay miles de compañeros desocupados, de diferentes oficios, en nuestra localidad, quienes ni siquiera pueden acariciar la esperanza de encontrar un trabajo antes que finalice el año. Finalizada la ampliación de Axion, hoy no hay ningún proyecto que se esté lanzando y pueda absorber aunque sea un porcentaje de la gran cantidad de gente que está en la calle. Y lo que es peor, se sabe que va a haber más desocupados aun. Mientras no aparezca una realidad efectiva de uno, dos o tres frentes de trabajo vinculados a nuevas inversiones, no podemos renunciar al pedido más digno que puede hacer una persona que es el trabajo. El trabajo se transforma en un ordenador a nivel social y familiar. Frente a esta crisis, queremos coordinar con los compañeros cómo hacemos para la poquita posibilidad que se vaya dando, cómo hacemos para contener a los compañeros que ya están viviendo una gran angustia, cómo hacemos para ser lo más unidos y solidarios posible. Nosotros tenemos que darle el mismo tratamiento y atención a quien tiene trabajo y a quien no. Entendemos que ellos no tienen la culpa de no tener trabajo, y sería muy fulero que los dirigentes no seamos solidarios. No sería de buen dirigente, ni de buena persona".

“Sería muy fulero que los dirigentes no seamos solidarios. No sería de buen dirigente, ni de buena persona", dijo Villareal a la prensa.



Tensión en la UOCRA por falta de trabajo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: