Kicillof: "En Mar del Plata hubo una masacre a nivel laboral"

Axel Kicillof, candidato a gobernador por el Frente de Todos, estuvo Mar del Plata a 16 días de las elecciones para respaldar a Fernanda Raverta. Cargó de lleno contra la política económica de Cambiemos y cuestionó a su principal adversaria: "A Vidal la veo en los carteles, pero no en la calle; y a Macri lo ocultaron". Axel Kicillof, candidato a gobernador por el Frente de Todos, aseguró ayer en el marco de su visita a la ciudad de Mar del Plata, que a la gobernadora María Eugenia Vidal solo "la ve en los carteles, pero no en la calle" y también advirtió que al presidente Mauricio Macri "lo han ocultado" en la recta final de la campaña. "En Mar del plata hubo una masacre a nivel laboral", remarcó en el inicio de una conferencia de prensa que brindó en un local gastronómico ubicado en Colón y la costa junto a la candidata a intendente Fernanda Raverta. El ex ministro de Economía que aspira a gobernar la Provincia de Buenos Aires cargó de lleno contra la política económica de Cambiemos y le apuntó a Vidal, su principal adversaria. "Esta es mi séptima visita a Mar del Plata desde el 2015. Siempre que estuvimos en la ciudad estuve acompañando a Fernanda (Raverta). Y cada vez que llego me encuentro una nueva desgracia y una calamidad producto de esta política económica y de la ausencia del gobierno provincial en el terreno del empleo, de la producción, de los servicios y del turismo", dijo. Por otro lado, el candidato a gobernador resaltó el rol que Mar del Plata tendrá en la próxima gestión de gobierno, si se ratifica el resultado de las PASO. "El inicio del gobierno va a ser en Mar del Plata; esta ciudad va a ser una vidriera", dijo, junto a Raverta.



