Olga García

Si pensamos qué es lo más importante y terrible en este momento en nuestro país sin duda es el crecimiento de la pobreza. La Universidad de Avellaneda advierte sobre la cantidad de tres millones de pobres y quinientos mil indigentes ¿Cómo se produjo esa catástrofe? Es el resultado de cuatro años de gobierno oligárquico que pretende llevar a nuestro país a la primera mitad del siglo pasado. A pesar de su derrota electoral sigue deseando implementar ese proyecto, anular la movilidad social que permite el crecimiento de los que llaman los "negros". Su sector social ha tenido como eje tradicional el odio hacia los negros, los gauchos, los indios, los inmigrantes, los anarquistas, los cabecitas negras. Creen que el mundo es para los pocos que poseen mucha riqueza. Muchos medios tratan aún de desviar la atención de los votantes, que no centralicen su pensamiento en la catástrofe económica que es sin duda lo más importante y Fernández, que ganó las elecciones, ve como eje central de sus primeras medidas de gobierno. Los gremios han mostrado un especial gesto de unidad. El objetivo es lograr la reconstrucción de una economía devastada. Hugo Yasky señaló especialmente la importancia de "aportar a la unidad del campo popular" como eje de lucha para lograr una sociedad más justa. El modelo económico del actual gobierno es un fracaso profundo terrible por sus consecuencias, pero este marco dará al próximo gobierno un apoyo global desde distintos sectores para realizar cambios esenciales. Al sistema bancario se le impondrán nuevas regulaciones que beneficien el crecimiento de la industria nacional, una nueva estrategia macroeconómica que cambie la acumulación desde lo financiero a lo productivo. Asimismo se crearán las condiciones de recuperación de salarios y jubilaciones, aumento del consumo, la producción y el empleo. Campana también protagoniza esta crisis. Se estima que la desocupación de nuestra ciudad es de más de 600 personas, que buscan trabajo y no consiguen. (1) En nuestra ciudad no se han instalado más empresas y otras han reducido su personal. Los sueldos de quienes trabajan han reducido el poder de compra, se han cerrado negocios y creció el número de asistentes a los comedores escolares y barriales. Necesitamos sin duda un gobierno local integrado a los objetivos esenciales del próximo gobierno nacional y provincial que son mejorar el nivel de vida de los argentinos. (1) Nota del Lic. Cristóbal Maro

Opinión:

Faltan pocos días

Por Olga García

