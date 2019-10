La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/oct/2019 Opinión:

Dar vuelta la página

Por José Abel Perdomo













José Abel Perdomo

En su desesperación por lograr frenar una nueva catástrofe electoral dentro de quince días mayor que la sufrida el 11 de agosto, el oficialismo insiste con el remanido latiguillo de que estamos en las vísperas de cosechar los frutos de tantos sacrificios. Ahora han rebautizado al segundo semestre como la nueva etapa si es que la gente lo vota como condición necesaria. Lo curioso es que al mismo tiempo aclaran que no van a abandonar el camino seguido hasta ahora que es el que nos ha llevado a esta calamidad de pobreza y de hambre. Una de las promesas que se promocionan es la de eximir en el 2020 a las pymes del pago de las contribuciones patronales de los nuevos trabajadores jóvenes que incorporen y que en el 2021 paguen sólo el 25%. Se dice que por ser las pequeñas y medianas empresas las que mayor cantidad de empleos crean, esta medida significará una importante disminución del desempleo. Lo que no dicen es que esta medida no es nueva en este país y está en línea con la adoptada en tiempos de Domingo Cavallo y que no produjo la generación de más trabajo. Lo sabido es que el costo de un trabajador no es el problema dado que el desempleo no ha dejado de crecer por más que los salarios han sido disminuidos en términos reales en una forma escandalosa. Está comprobado que ninguna empresa, sea chica o grande, toma nuevos trabajadores si no los necesita y esto sucede porque al dinamitar al mercado interno las empresas se achican o directamente cierran y están lejos de necesitar más trabajadores por baratos que sean. Las pruebas están a la vista de quien quiera ver. El problema real es que el liberalismo considera que la causa de la inflación es solamente el aumento de la demanda y que por lo tanto una contracción monetaria impide el generalizado aumento de los precios. Esta teoría llevó a que Macri repitiera hace un tiempo que la inflación es un problema muy fácil de resolver y que los hechos han demostrado una vez más su falsedad dado que se trata de un problema que tiene múltiples causas. En este esquema conceptual liberal la baja de los ingresos de la gran mayoría de la población conseguiría por un lado bajar la inflación y por otro abaratar los costos empresarios que traerían como consecuencia la promocionada "lluvia de inversiones". Como complemento a estas medidas se eliminaron las restricciones cambiarias y se promovió la popularmente conocida como "timba financiera" y se endeudó al país a un ritmo sin precedente a nivel mundial y digno de figurar en el libro de records Guinness. Lo cierto es que cuando los "mercados" dejaron de prestarle, el gobierno recurrió al FMI sabiendo que ese organismo compartía sus ideas económicas y le serviría de excusa para profundizar lo que se estaba haciendo y le prestaría los dólares que necesitaba. El presidente llegó a decir que nos íbamos a enamorar de Christine Lagarde quien para ese entonces era la directora gerente del Fondo. Cómo era de esperar los resultados de ese "único camino" fueron los que estamos sufriendo. Macri dice ahora que entendió lo que la población le dijo en las PASO. En realidad parece que no, porque los argentinos dijeron en esa oportunidad que quieren que se vaya y que no vuelva nunca más. Están resueltos a dar vuelta la página.

Opinión:

Dar vuelta la página

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: