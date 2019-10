Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PRENDEME LA LUZ... "Foco de calle Alberdi entre Varela y Belgrano quemado hace meses. Eden dice que pertenece al municipio. Alberdi 774. De noche es una oscuridad bárbara" escribe Liliana. BASURA ACADÉMICA "Hace meses que este cesto de basura en Del Pino y San Martín no se limpia. Justo es en la esquina de la Facultad. Un lugar transitado. Se genera contaminación", escribe Gabriela. VEREDA CON OBSTÁCULOS "Cuidado en la vereda de José Hernández, entre Chiclana y Pueyrredon hay un caño sobre la vereda. Precaución, ese caño esta ocupando la vereda sin señal alguna... no hay vallas ¿o fue por mal intencion de la inquilina para que no cruzaran sobre ella?", muestra Mariela. CADA MEDIO AÑO "Arenales al 1220. ABSA tardó 6 meses en reparar la pérdida de agua... ¿tardará otros 6 meses para taparlo?, Ya va un mes así...", escribe Gabriel. #QuejaVecinal cloacas desbordadas en Sívori al 500, patios inundados con aguas servidas y olor nauseabundo. Ya hicieron reclamos a @ABSAOficial y no les dan una solución, solicitan pronta respuesta. pic.twitter.com/srZzH9ncBv — Daniel Trila (@dantrila) October 12, 2019

12 de Octubre de 2019:

Quejas Vecinales

