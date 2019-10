Sandleris pronosticó una inflación en baja para octubre

El presidente del Banco Central aseguró, además, que las reservas brutas son más que suficientes para llevar una política monetaria y cambiaria consistente. El presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, proyectó una inflación en baja para octubre y aseguró que las reservas brutas son más que suficientes para llevar una política monetaria y cambiaria consistente, más allá del 27 de octubre y del 10 de diciembre. "A medida que baje la inflación bajará la tasa de interés; hay espacio para que las tasas bajen en la medida en que la inflación baje", dijo Guido Sandleris, al anticipar el Informe de Política Monetaria que el Banco Central habitualmente emite en simultáneo con la difusión de los indicadores de la evolución de inflación que elabora mensualmente el Indec. "El horizonte con el que trabajamos (desde el Banco Central) no termina el 27 de octubre ni el 10 de diciembre" dijo Sandleris, quien aseguró que "las reservas brutas, en torno a US$ 48.000 millones, son más que suficientes para llevar una política monetaria y cambiaria consistente". Recordó que en unas semanas se reunirá el Comité de Política Monetaria (Copom) y "definirá el piso de la tasa de interés de referencia para noviembre; habrá espacio para que las tasas de interés se vayan reduciendo". El presidente del Banco Central apoyó su afirmación de que la inflación se ubicará a la baja en octubre al explicar que los "indicadores de inflación de alta frecuencia, que no son los mismos que sigue el Indec, están proyectando para este mes un 3,22%, luego de que ese mismo indicador les marcara un pico anual en septiembre pasado, con 5,87%". Para Sandleris, estos indicadores de inflación de alta frecuencia venían descendiendo desde marzo, cuando marcaron 4,11%; siguiendo en abril con 3,66%; luego, 3,15% en mayo; 2,32 en junio y 2,07% en julio, pero aclaró que "en agosto se produjo una ruptura" de esta tendencia al subir a 3,81%.



