P U B L I C









Según la última encuesta de nutrición nacional ENNYS2, nuestra población Argentina presenta un 41.1 % de personas con exceso de peso entre 5 y 17 años, y en la población adulta la prevalencia es del 67.9%. Valores muy altos por cierto. A punto de partida de estos valores alarmantes es que hoy les traigo un listado de los factores de riesgo que pueden traer aparejado un aumento de peso. Por lo general, la obesidad es producto de una combinación de causas y factores que contribuyen a ella, entre ellos: - Genética. Tus genes podrían afectar la cantidad de grasa corporal que almacenas y dónde se distribuye esa grasa. - Estilo de vida de la familia. La obesidad tiende a presentarse en toda la familia. Si uno de tus padres o ambos son obesos, tu riesgo de ser obeso es mayor. Esto no se debe solo a la genética. Los familiares tienden a compartir hábitos alimentarios y de actividad similares. - Inactividad. Si no haces mucha actividad, no quemas tantas calorías. Si tenes un estilo de vida sedentario, es muy fácil que todos los días ingieras más calorías de las que quemas. - Dieta poco saludable. Una dieta con muchas calorías, con mucha comida rápida, bebidas altamente calóricas y con porciones demasiado grandes, pero con pocas frutas y vegetales contribuye al aumento de peso. - Problemas médicos. En algunas personas, la obesidad puede tener una causa médica, como el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Cushing y otros trastornos. - Ciertos medicamentos. Algunos medicamentos pueden provocar aumento de peso si no los compensas con dieta o con actividad física. Por ello es muy importante que le cuentes a tu nutricionista qué medicamentos tomás de forma que pueda ayudarte a compensar con el plan alimentario. - Problemas sociales y económicos. La investigación ha vinculado la obesidad con factores sociales y económicos. Es difícil evitar la obesidad si no tienes lugares seguros para hacer ejercicio. De manera similar, es posible que no te hayan enseñado formas saludables de cocinar o quizá no tengas dinero para comprar alimentos más saludables. - Edad. La obesidad puede ocurrir a cualquier edad, incluso, en niños pequeños. Sin embargo, a medida que envejeces, los cambios hormonales y un estilo de vida menos activo aumentan el riesgo de padecer obesidad. Asimismo, la cantidad de músculo en el cuerpo tiende a disminuir con la edad. - Dejar de fumar. Con frecuencia, dejar de fumar está asociado con el aumento de peso. Y, en algunos casos, dejar de fumar puede hacer que las personas aumenten tanto de peso que se vuelven obesas. Sin embargo, a largo plazo, dejar de fumar sigue siendo más beneficioso para la salud que seguir fumando. - Falta de sueño. No dormir lo suficiente o hacerlo en demasía puede provocar cambios hormonales que aumentan el apetito. También es posible que sientas ganas de comer alimentos con alto contenido de calorías e hidratos de carbono, que pueden contribuir al aumento de peso. Sabemos que la Obesidad es una enfermedad y hay que tratarla trabajando junto a un equipo de profesionales interdisciplinario. No empieces una dieta que dure un tiempo, inicia un cambio de hábitos que dure toda la vida. Lic. Irina Reboni – Nutricionista UBA - Coordinadora Equipo de Nutrición Serenare NOTISerenare Güemes 705/ Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

NotiSerenare:

El 12 de Noviembre es el Día Mundial de la Obesidad

Por Lic. Irina Reboni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: