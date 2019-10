SEUDONIMO: MIMO / POETA Y LETRISTA / 5 de noviembre de 1918 - 23 de septiembre 1987. Lugar de nacimiento: Campana Buenos Aires Argentina y creció en la ciudad de Zárate. En esa búsqueda de una versificación más lite-rariamente depurada, transitaron consagrato-riamente: José Gonzales Castillo, Hector Blomberg, Cátulo Castillo, Homero Manzi y José Maria Contursi. Y ese proceso de superación poética del tango, a nuestro juicio culmina con Homero Expósito. El más original el más importante y el más representativo de los poetas del tango, a partir de la brillante generación del cuarenta. Y para siempre orientó Homero Expósito su inventiva literaria consagrada a la canción popular en la confluencia de dos actitudes poéticas temporalmente opuestas, pero igualmente admirables, el romanticismo nostálgico y evocativo de Homero Manzi y el grotesco dramatismo sarcástico de Enrique Santos Discépolo. De tal sutil, combinación estilística y temática sin proponérselo logró Expósito definir una novedosa y originalísima modalidad de interpretación para la letra del tango. Siempre en la búsqueda de una mayor dimensión poética impuso una novedosa renovación formal de expresión, utilizando con singular destreza la técnica del verso libre y logrando además enfoques conceptuales de mraco cuelo literario, pero invariablemente se ha dicho sobre la temática permanente, inalterable e inamovible que hace a la esencia propia del tango. Las letras de Homero Expósito aparecen fuertemente atraídas por la versificación idiomática referida..Y corrobora esta observación ese distingo que hemos formulado reiteradamente entre el simple versificador o letrista que escribe exclusivamente para el acople de la música y el poeta cabalmente poeta que escribe bellos poemas para ser leídos y también para ser cantados, es esta la exacta ubicación de la labor literaria de Homero Expósito en el tango. Convengamos, desde ya, que la letra del tango es esencialmente elegíaca, es decir la composición poética de género lírico y asunto decididamente triste es el canto al bien perdido. Por eso con tanto acierto observa José Gobello que el tango no se ha hecho para cantar lo que se tienen sino lo que se ha perdido. Y por eso además, es sentimental y nostálgico, que son las notas configurativas de su argumentación permanente, si inversamente, por mero espíritu de renovación fuera alterado ese inamovible presupuesto temperamental del tango se caería inevitablemente en la desvirtuación del mismo. De ahí la elogiable autenticidad de la poesía argumental de Homero Expósito. Con su inagotable inspiración poética ha logrado Expósito el encanto de revertir con evolucionado y original sentido literario algunos de los personajes, de las situaciones, de las circunstancias, de las leyendas, que hacen temática del tango. Consecuente con lo expresado en cuanto al carácter del contenido de la letra del tango,. Homero Expósito incursionó en los temas arraigadamente consagrados que le confirieron personalidad inconfundible a nuestra canción ciudadana. Así por ejemplo el drama aquel de la humilde muchacha de barrio que dio el mal paso y que Samuel Linnig inmortalizó en los sentidos versos de "Melenita de Oro" y "Milonguita" erigiéndola en heroína del tango, es recreado veinte años después por Expósito en "Percal", tal vez con otros nombres y otras influencias sociales, impecablemente revestida de renovada elegancia literaria. Otro de los aspectos fundamentales que la obra de Homero Expósito aporta a la literatura de nuestra música popular es su contundente aptitud de síntesis. Esa aptitud de síntesis que tanto admiraba Enrique Discépolo, y no se cansaba de ponderar el acierto impecable aquel del tango "Percal" en que todo lo expresaban aquellos dos apretados versos que dicen "Te fuiste de tu Casa/Tal vez nos enteramos mal. O cuando resume con natural simplicidad aquellos de "Pobre piba por tu erro" ya hay muchos tangos. -"Como me gustaría esas admirables observaciones de Expósito para algunas de mis letras"- expresaba Discépolo con emotiva sinceridad. También algo revolucionariamente innovar en Homero Expósito, lo constituye el manejo de la metáfora, entendiendo por metáfora la figura retórica por la cual se traslada o transporta el sentido de una palabra o de una frase u otra, imagen mediante una elaborada comparación imaginativa. En la metáfora de vanguardia habría una inocultable raigambre lorguiana tan frecuente en Homero Expósito. Acierto incuestionable en la tanguística de nuestro poeta, imágenes tan felices como "Malevo que olvidaste en los boliches/los anhelos de tu vieja". La coincidencia creativa entre Homero y Virgilio Expósito alcanza a todo un repertorio, originariamente compartido y de vigencia peramente entre los más selectos del tango canción. Luego de aquel intrascendente "Rodando" del debut autoral surge "Farol" y sucesivamente títulos que alcanzaron desde su presentación un lugar prominente en el género. Debe reconocerse que a la labor de los hermanos Expósito debe la historia del tango uno de sus capítulos más interesantes y de permanente actualidad. Algunos títulos fundamentales son: "Naranjo en flor" "Absurdo" "Maquillaje" "Chau no va mas" el ultimo que escribieron juntos "Percal" "Yuyo verde", "Tristeza de la calle Corrientes", "Al compás de un corazón" con música del bandoneonista Domingo Federico, con Armando Pontier "Trenzas" con Héctor Stamponi "Flor de Lino" vals "Que me van a hablar de amor" con Enrique Francini, "Ese muchacho Troilo, con Aníbal Troilo, "Te llaman Malevo" con Argentino Galván "Cafetín". "Esta noche estoy de tango" con Atilio Stampone "Afiches" y con Omar Maderna "Pequeña" vals. Liberado totalmente de su desafortunada aventura gastronómica, decidió Homero dedicarse a la atención de su repertorio autoral que requiera una permanente vigilancia definitivamente alejado de la actividad autoral y del permanente patrocinio de su repertorio en presencia de los intérpretes creadores que elaboraron la celebridad de cuanto compuso talentosamente Homero Expósito no se apartaba ya virtualmente de las inmediaciones de su amable departamento céntrico de la calle Lavalle. Convengamos en admitir que la producción autoral de Homero Expósito, conforma todo un ciclo de brillante e inspirada creatividad en la poesía del tango su forma de composición no tuvo continuadores la inimitable originalidad de Homero Expósito constituye a resaltar con más nítidos perfiles la sobresaliente personalidad creadora de este excepcional poeta popular de la ciudad a quien nos atrevemos a considerar el gran poeta del tango. Un día cualquiera el 23 de setiembre de 1987 se nos fue "Mimo" Expósito como cariñosamente le decían sus amigos se marchó en silencio lo mismo que Margó la sufrida heroína de su bello poema, "Sin canción y sin fe".



Rincón del Tango:

Hoy; Homero Expósito

Por Raúl Berra

