Efemérides del día de la fecha: 12 de Octubre

DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL Instituido por el presidente Hipólito Yrigoyen en el año 1917 como el "Día de la Raza", en este día se conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1492; el navegante había partido de Puerto de Palo a bordo de las carabelas "La Niña", "La Pinta" y la nao "Santa María" con destino a la India, sin embargo, terminó desembarcando en Guanahaní, actual Bahamas, iniciando la matanza y esclavitud de los pueblos originarios y el saqueo de las riquezas del continente. Impulsado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en el año 2010 se cambió la denominación de esta efeméride a través del Decreto N° 1584/10: "se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, queriendo destacar y rememorar las muertes de los pueblos originarios y dotando a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos." Es por esto que en esta jornada se reflexiona acerca de la historia y se promueve el diálogo intercultural. SE INAUGURA LA AVENIDA 9 DE JULIO La historia de la famosa avenida se remonta al año 1890 cuando el intendente Francisco Seeber propuso borrar todo vestigio de la ciudad colonial para erigir una moderna; debido a la fuerte crisis económica el proyecto no prosperó y se terminó postergando al año 1895. Sin embargo, discusiones y desacuerdos esfumaron la idea de la avenida que recién se retomó con el Plan Boulevard del año 1907, un plan de embellecimiento urbano, y la sanción de la Ley Nacional 8.855 en el año 1912 que le permitía al municipio expropiar las propiedades ubicadas en donde se construiría la misma. En medio de un clima conflictivo en el que comerciantes y vecinos se negaban a abandonar sus propiedades, el intendente Joaquín de Anchorena empezó un ambicioso plan de construcción con el propósito de finalizar el primer tramo de la avenida para el Centenario de la Independencia, no obstante, la crisis política y económica y el estallido de la Primera Guerra Mundial impidieron que esto sucediera. Finalmente, bajo la intendencia de Mariano de Vedia y Mitre, en el año 1936 comenzaron las obras con un gran cambio respecto a lo originalmente planeado pues de un ancho de 33 metros la avenida pasó tener uno de 140 metros; así, se enviaron miles de avisos de desalojo, vecinos y comerciantes volvieron a protestar por sus derechos mientras el gobierno los expulsaba y dejaba el camino libre para las demoledoras. Lo que para los ciudadanos significaba una catástrofe por ser la pérdida de años de esfuerzo, para el municipio no eran más que edificios que estorbaban: "7 manzanas.12 138 propiedades. De un piso, de dos pisos, de tres, de otros muchos, algunas que fueron lujosas y que a duras penas se mantienen en pie, otras nacidas ya humildes, esperan resignadamente la acción de la piqueta." En el año 1937, el presidente Agustín Pedro Justo inauguró el primer tramo de la avenida en un clima de fiesta en el cual miles de personas bailaron al son de músicas populares. Las palabras del mandatario fueron: "signo es hoy, pues, de la confianza pública en la solidez de nuestras instituciones y de la libertad de que gozan, el empleo de dinero en casas que sonríen al pasante". SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EL "OKTOBERFEST" Un día como hoy en el año 1810, se celebraba por primera vez el "Oktoberfest" en Múnich. Con motivo de celebrar el matrimonio entre Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia-Hildburghausen, habitantes de los pueblos aledaños fueron invitados a las praderas de las afueras de las murallas del reino a una gran fiesta; bajo enormes carpas en las que abundaron la comida, la cerveza y los bailes tradicionales se produjo una gran celebración que se extendió 5 días y finalizó con una carrera de caballos que fue tan popular que propició su festejo al año siguiente. A partir de ese entonces el "Oktoberfest" empezó a celebrarse todos los años, siendo cancelado solamente en 24 ocasiones debido a las guerras y a las epidemias.

Efemérides del día de la fecha: 12 de Octubre

