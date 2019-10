La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/oct/2019 Liga Campanense:

Si la lluvia lo permite, hoy comienza la 20ª fecha del Oficial







Se programaron dos encuentros en cancha de Leones Azules y otros dos en La Josefa. Mientras que para mañana domingo quedaron cinco cotejos. Todo, siempre y cuando los campos de juego estén en condiciones. Hasta anoche, la Liga Campanense de Fútbol sostenía la programación de la 20ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División, aunque los pronósticos de lluvias y tormentas para nuestra ciudad y la cantidad de agua caída en los días previos podrían derivar en la suspensión de todos los partidos. Mientras tanto, para este sábado fueron programados partidos muy interesantes. Por el Grupo A, Defensores de La Esperanza (43 puntos) juega ante Mega Juniors (43) en un duelo decisivo por el primer puesto; mientras que Lechuga (30) buscará ante Malvinas (21) los tres puntos que le permitan alcanzar a Deportivo San Felipe (33) en el tercer puesto. En tanto, por el Grupo B, Atlético Las Campanas (37) enfrenta a Leones Azules (8) para tratar de dar otro paso en busca de la clasificación al Hexagonal Final, mismo objetivo que tendrá por delante Otamendi FC (34) en su cotejo ante Barrio Lubo (20). Para mañana domingo quedaron programados cinco encuentros, tres en cancha de La Josefa y otros dos en Las Campanas, con la presencia de tres equipos que pugnan por llegar al Hexagonal Final: Deportivo San Felipe, en el Grupo A; y La Josefa (37) y Albizola (33) por el Grupo B. FECHA 20 – PRIMERA DIVISIÓN SÁBADO - 14.00 horas: Def. de La Esperanza vs Mega Jrs / en Leones Azules - 15.00 horas: Otamendi FC vs Barrio Lubo / en La Josefa - 16.00 horas: Leones Azules vs Las Campanas / en Leones Azules - 17.00 horas: Lechuga vs Malvinas / en La Josefa DOMINGO - 12.00 horas: La Josefa vs Real San Jacinto / en La Josefa - 14.00 horas: El Junior vs San Cayetano / en Las Campanas - 14.00 horas: Las Praderas vs Villanueva / en La Josefa - 16.00 horas: Juventud Unida vs San Felipe / en Las Campanas - 16.00 horas: Las Palmas vs Albizola FC / en La Josefa



