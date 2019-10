La Liga, de luto

El fallecimiento de Daniel Reggini, entrenador de Lechuga, conmovió a todos.

Una noticia tan triste como sorpresiva. Y que conmovió a todos por igual: el fallecimiento de Daniel Reggini, entrenador de Lechuga FC, quien ayer fue recordado con mucho respeto, cariño y admiración por toda la Liga Campanense de Fútbol.

"Se nos fue un amigo, un compañero, un gran ejemplo del fútbol. En todos lados te vamos a llevar en nuestro corazón, fuiste un ejemplo para nuestro club. Y sabemos que desde el cielo nos vas a guiar", manifestaron desde Lechuga FC a través del Facebook de la institución.

Por la misma vía se manifestaron muchos de los clubes de la Liga, remarcando "la gran persona" que era Daniel y enviando sus condolencias y sus fuerzas a su familia en este difícil momento.

En tanto, el Presidente de la Liga Campanense, Matías Silva, también se mostró muy dolido por la noticia: "El fútbol de Campana está de luto. Daniel fue un gran entrenador, pero sobre todo una gran persona. Tuvimos muchas charlas sobre proyectos y avances en la Liga y él siempre se brindaba con las mejores intenciones y sin pedir nada a cambio. Con decir que hasta era el parrillero de las jornadas de fútbol infantil. Un corazón tremendo el de Dani. No por nada todos los clubes se paralizaron con la noticia. Me quedo con su imagen de ganador, sin importar el rival. Me quedo con todos los consejos que me dio. Me quedo con su recuerdo siempre presente. Deseo que su familia sea muy fuerte en este momento".