RIVER, A SEMIFINALES Anoche, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, River Plate venció 2-0 a Almagro y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina. Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco convirtieron los goles del Millonario, que ahora aguardará por el vencedor del duelo entre Colón de Santa Fe y Estudiantes de Buenos Aires. Del otro lado del cuadro, los cruces son: Estudiantes (LP) vs Central Córdoba (SdE) y Lanús vs Independiente. ARGENTINA, HACIA ESPAÑA La Selección Argentina se entrenó ayer en el predio de Schalke 04 en Gelsenkirchen, donde Lionel Scaloni empezó a diagramar el equipo para enfrentar a Ecuador, este domingo desde las 11 en España, hacia donde viajará hoy la delegación. Juan Musso (Udinese) será el arquero, mientras que la pareja de centrales estará compuesta por Germán Pezzella (Fiorentina) y Walter Kannemann (Gremio). A su vez, los goleadores del 2-2 ante Alemania también saldrán desde el arranque: Lucas Ocampos (Sevilla) y Lucas Alario (Bayer Leverkusen). AMISTOSOS SUDAMERICANOS Con gol de Brian Rodríguez, la Selección de Uruguay derrotó ayer 1-0 a Perú en un amistoso disputado en el estadio Centenario. En tanto, hoy, desde las 13.00, Colombia se medirá frente a Chile. ELIMINATORIAS EUROCOPA Ayer, en la continuidad de las Eliminatorias para la Eurocopa 2020 se dieron los siguientes resultados: Portugal 3 (Cristiano Ronaldo marcó un gol y llegó a los 700 en su carrera) – Luxemburgo 0; Montenegro 0 – Bulgaria 0; República Checa 2 – Inglaterra 1; Ucrania 2 – Lituania 0; Andorra 1 – Moldavia 0; Islandia 0 – Francia 1; y Turquía 1 – Albania 0. En tanto, hoy jugarán: Georgia vs Irlanda, Bosnia vs Finlandia, Dinamarca vs Suiza, Islas Feroe vs Rumania, Italia vs Grecia, Liechtenstein vs Armenia, Malta vs Suecia y Noruega vs España. PRIMERA B METRO La 10ª fecha del Torneo Apertura se pondrá en marcha hoy con cuatro encuentros: Tristán Suárez vs Los Andes (13.15), Sacachispas vs J.J. Urquiza (15.30), UAI Urquiza vs Villa San Carlos (15.30) y Defensores Unidos vs Argentino de Quilmes (15.30). El líder del certamen es San Telmo (18 puntos) y luego se ubican: Tristán Suárez (17), J.J. Urquiza (17) y Los Andes (16). PRIMERA C La 12ª fecha del Torneo Apertura comenzará hoy con tres partidos: Victoriano Arenas vs Lamadrid (13.00), Real Pilar vs Midland (15.30) y el choque de líderes Deportivo Merlo vs Deportivo Laferrere (15.30). Estos dos conjuntos y Cañuelas encabezan la tabla con 18 puntos; y cuarto, con 17, se ubica Real Pilar. PRIMERA A FEMENINA Hoy iniciará la cuarta fecha del campeonato de Primera A del Torneo Femenino de AFA con el duelo que sostendrán San Lorenzo y S.A.T desde las 16.00 horas. El Ciclón es uno de los líderes con 9 puntos, mientras que el conjunto del Sindicato de Televisión suma 7 unidades y está a dos de su rival.



