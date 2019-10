Si consiguen la victoria y se dan empates en los duelos de sus escoltas, Luján Rugby Club "B" y Santa Bárbara "E", las Celestes asegurarán su boleto a la Primera D. El partido se disputará desde las 16.00 en Pilar.

A tres fechas del final del campeonato de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano Femenino que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA), el Campana Boat Club puede conseguir hoy el ansiado objetivo: el ascenso a la Primera D.

Por la novena fecha de la segunda rueda, las Celestes enfrentarán como visitantes a Los Pinos en Pilar desde las 16.00 horas y si consiguen la victoria quedarán a un paso. Incluso, si Luján Rugby Club "B" y Santa Bárbara "E" empatan con Belgrano Day School y Quilmes "E" respectivamente, el CBC se hará inalcanzable en lo más alto de las posiciones y, así, asegurará el ascenso (además, accederá al playoff que definirá al campeón de la Primera E).

Esta situación quedó configurada el pasado sábado, cuando se disputaron dos encuentros correspondientes a la Primera E7, cuyos resultados favorecieron las aspiraciones de las campanenses: Luján Rugby Club "B" cayó 1-0 ante Quilmes "E" en un pendiente de la 7ª fecha de la 2ª rueda, mientras que Huracán igualó 1-1 con CASA de Padua en un adelantado de la 10ª jornada.

De esa manera, el CBC tiene hoy cinco puntos de ventaja sobre Luján Rugby Club "B", Santa Bárbara "E", mientras que le lleva seis de diferencia a Belgrano Day School y Quilmes "E". Por ello necesita que los duelos que protagonizarán estos cuatro equipos terminen en empate. En tanto, Huracán, se encuentra también a cinco de las Celestes, pero con un partido más.

El rival de las dirigidas por Gabriel Sáenz esta tarde será Los Pinos, un equipo que hace las veces de local en la sede de El Pinazo del Belgrano Athletic Club. Actualmente ocupa la 8ª posición de la tabla con 20 puntos producto de 5 victorias, 5 empates y 9 derrotas (-24 DG). Y el antecedente de la primera rueda fue favorable al Boat Club, que se impuso 4-0 como local con goles de María Eugenia Díaz, Sofía González y Bárbara Brezzi (2).

El resto de la fecha se completará con los siguientes partidos: Quilmes ´´E´´ vs. Santa Bárbara ´´E´´, Hurling ´´C´´ vs. Comunicaciones, Belgrano Day School vs. Luján Rugby Club ´´B´´, Vicentinos ´´B´´ vs. Huracán, y CASA De Padua vs. Club Manuel Belgrano.