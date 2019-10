La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/oct/2019 Rugby:

Ciudad de Campana visita a las Cañas con la necesidad de volver a la victoria







El Tricolor, que está complicado en la lucha por la permanencia en Segunda División, vuelve al ruedo después del parate de dos semanas. A cuatro fechas del final se encuentra en zona de descenso directo. Cuatro fechas, cuatro finales. Eso le queda por delante al Club Ciudad de Campana en el campeonato 2019 de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Es que el Tricolor está complicado en la lucha por la permanencia y necesita sumar puntos con urgencia para tratar de evitar el descenso directo y contar, al menos, con la posibilidad de jugar un repechaje por su continuidad en la categoría. Actualmente, el CCC se encuentra en la 13ª posición con 28 unidades, dos puntos por encima de San Miguel (14º con 26) y a cinco de distancia de Varela Jr (12º con 33). Los dos últimos de la tabla (13º y 14º) descienden de manera directa a Tercera, mientras que 11º y 12º jugarán un repechaje por la permanencia. En ese marco, arrastrando una racha de tres derrotas consecutivas y dos partidos sin marcar puntos, Ciudad de Campana visitará esta tarde a Las Cañas en la primera de sus cuatro finales. Será por la 23ª fecha de la Segunda División, que también tendrá los siguientes encuentros: Atlético Chascomús vs Del Sur Rugby, El Retiro vs Los Cedros, Mercedes vs Tiro Federal de San Pedro, Gimnasia de Ituzaingó vs San Miguel, Virreyes vs La Salle y Varela Jr vs Club Argentino. El compromiso de hoy del Tricolor no asoma sencillo: Las Cañas se encuentra en la cuarta posición, con 64 puntos (14 triunfos y 8 derrotas en 22 presentaciones). Y está en una lucha punto a punto con Los Cedros (3º con 65), Mercedes (5º con 63) y Del Sur Rugby (6º con 62), todavía con la ilusión de alcanzar a Virreyes (2º con 70). Pero de eso se trata este momento del CCC: enfrentar la adversidad, plantarle batalla y tratar de salir adelante para defender el ascenso conseguido en la pasada temporada.

EL CCC ENFRENTARÁ ESTA TARDE A UN DURO RIVAL.



Rugby:

Ciudad de Campana visita a las Cañas con la necesidad de volver a la victoria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: