La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Se anunció la remodelacion del teatro Pedro Barbero y la creación de una galeria de arte







Ante artistas locales, el Intendente Abella anticipó que en 2020 se llevarán adelante nuevos proyectos que tendrán como objetivo seguir fortaleciendo el arte y la cultura, brindando mejores espacios. El intendente Sebastián Abella anunció nuevos proyectos que tendrán como objetivo seguir fortaleciendo el arte y la cultura, brindando mejores espacios para los vecinos y los artistas de la ciudad. Junto a la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, y el secretario de Comunicación, Martin Seguin, el jefe comunal anticipó que en 2020 se iniciará la remodelación total del Teatro Municipal Pedro Barbero, ampliando la capacidad de 223 a 368 lugares que incluirán nuevas butacas, camarines, ascensor y rampas para mejorar la accesibilidad al edificio, baños, espacios de descanso y boletería. Ante artistas locales, Abella también anunció que en el Salón Ezio Mollo del palacio municipal se creará la Galería de Arte Municipal, donde se reunirá la colección pictórica del Municipio y será un espacio de exhibición para muestras artísticas. En este mismo sentido, recordó que en pocas semanas más, culminará la construcción del nuevo Museo Municipal Campana en la antigua biblioteca del edificio 6 de Julio que garantizará la preservación y conservación de la historia local. Las obras, de hecho, están en plena ejecución. "Estas obras que encararemos son parte del programa que venimos ejecutando en estos tres años y medio en lo que respecta a la puesta en valor de todos los edificios destinados a la cultura y educación", aseguró el jefe comunal. En ese sentido, Abella hizo hincapié en que en 2019 se terminó la obra del edificio de la nueva biblioteca después de años de promesas que "acercan a los vecinos de todas las edades a la lectura y otras expresiones artísticas". "Nuestro objetivo es recuperar el Palacio Municipal para todos los vecinos y los artistas locales que deseen exponer sus obras artísticas", aseguró el Intendente en contacto con la prensa local. Siguiendo con esta línea, destacó la creación del Centro Educativo Municipal (CEM), donde se dicta el Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA y distintas capacitaciones; como así también la ejecución de la nueva Casa de Talleres que permite que jóvenes y adultos asistan a las distintas clases en un espacio cómodo y accesible. Además, manifestó que "mientras nosotros seguimos recuperando espacios para la cultura, los que hoy intentan volver a gobernar Campana no pudieron ni mantener la casa de los Costa en pie". Al hacer referencia de la remodelación del Teatro Municipal Pedro Barbero, Schvartz aseguró que "no se trata solo de la modernización del espacio, sino que también de mayor inclusión por las comodidades que tendrán los vecinos a la hora de asistir a un espectáculo". También resaltó la accesibilidad que tendrá ya que se sumarán 145 butacas a las ya existentes, se instalará un ascensor, una rampa y un espacio destinado especialmente para personas con discapacidades. Esta novedad fue muy bien recibida por los artistas locales, talleristas y vecinos ya que "nos permitirá mostrar todo nuestro potencial en un lugar cómodo y moderno". También celebraron que los vecinos podrán disfrutar de espectáculos en un cálido espacio.

El Intendente detalló los proyectos que comenzarán en los proximos meses ante talleristas y referentes de la cultura local.





El teatro ampliará la capacidad de 223 a 368 lugares, con nuevas butacas, camarines, ascensor y rampas.





Así lucirá el ingreso al Teatro Pedro Barbero.





Las obras en la ex biblioteca ya comenzaron.



