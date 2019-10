La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Tras la tormenta Romano criticó duramente la gestión municipal







"Las obras del marketing de Abella no resolvieron nada, y empeoraron todo". El Dr. Rubén Romano, candidato a Intendente del Frente de Todos, recorrió la ciudad tras las fuertes tormentas y recibió una innumerable cantidad de reclamos por parte de los vecinos. Criticó duramente la gestión municipal que "se dedicó a realizar obras de embellecimiento, muchas de ellas con serias deficiencias, sin resolver los verdaderos problemas de infraestructura que tiene la ciudad". "Nos quieren vender una Ciudad maqueta, pero la realidad volvió a perjudicar a la gente" agregó. Postes y columnas de luz derribadas dejando sin luz a varios sectores de la Ciudad, falta de control y mantenimiento, obras inconclusas de pavimento: sin nivelar, sin entubado, cloacas ni cordón cuneta, una larga lista de reclamos relevados por el candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano quien tras la tormenta recorrió la ciudad y respondió al llamado de los vecinos. "Abella durante los últimos años realizó obras de embellecimiento que fueron insuficientes para mejorar la infraestructura y que, tras cada inclemencia climática, evidencia una verdadera falta de compromiso de su gestión al momento de ofrecer soluciones definitivas a los vecinos", comentó durante su visita a distintos sectores, donde recibió una innumerable cantidad de mensajes y reclamos de vecinos quienes le solicitaron ayuda y manifestaron sus problemas luego de las intensas lluvias de los últimos días. "Decidí no hacer lo que hizo Macri, lo que hizo Vidal, lo que hizo Abella en la gran inundación de 2015: ponerse las botas y sacarse la foto con el que sufre. Ahora que el agua escurrió, quiero decirles que esas imágenes de familias inundadas con el asfalto delante son las que nos duelen, porque es algo que advertimos. Cuando las obras se hacen para la foto, para obtener un voto, no sirven. Los vecinos merecen obras duraderas, verdaderas. Les dicen que están haciendo lo que no se hizo en 20 años. Pero queda a la luz que no solo tampoco lo hacen, sino que están malgastando el dinero de todos para ocasionar más problemas", destacó el candidato. Además, enfatizó que "las obras del marketing de Abella no resolvieron nada, y empeoraron todo. Nos quieren vender una Ciudad maqueta, pero la realidad volvió a perjudicar a la gente y sacó a flote los problemas de la ciudad real. Quiero que sepan que mi compromiso es continuar con las obras, hoy vemos que son más necesarias que nunca. Pero no para ganar un voto, sino para que todos realmente podamos vivir mejor". En la Av. Rocca, nuevamente el agua avanzó sobre las veredas y hubo anegamientos: "La ausencia de cordones hace que el agua llegue más fácilmente a los locales comerciales. Antes se inundaba, ahora también, pero en el medio se gastaron millones de pesos" afirmó el candidato. Finalmente, Romano subrayó la importancia de dejar de lado las "obras electoralistas" para "asegurar obras realmente esenciales". "Comenzaremos por las obras prioritarias, es decir, aquellas que efectivamente le brinden bienestar al vecino. Obras que garanticen su tranquilidad sin importar condiciones climáticas adversas", completó.

Romano recorrió la ciudad tras la tormenta y recibió innumerables reclamos por parte de los vecinos. "Esto es lo que genera el pavimento mal hecho, fuera de nivel y con desagües sin entubar".





Varias viviendas sufrieron anegamientos.





Varios postes cayeron, dejando sin luz a una gran cantidad de vecinos.





Las calles de Los Pioneros quedaron intransitables.





La Plaza España otra vez bajo el agua.





Los niveles de la calle hicieron que el agua terminara dentro de la vivienda.



