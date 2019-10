P U B L I C



Fue anoche antes del granizo, sobre Ruta 6 a la altura del camping de los empleados municipales. Una pareja de trasladaba tranquilamente a bordo de su VW Gol sobre la Ruta 6 con total tranquilidad cuando de la nada experimentaron, sin aviso alguno, un fuerte impacto detrás del auto. Había sido un motociclista quien, durante la maniobra de sobrepaso, dijo haber sido golpeado en uno de sus ojos por una gota de lluvia y así perdió el control. Todo sucedió a la altura del camping de empleados municipales, en los límites del barrio Villa Nueva. El motociclista fue asistido en el lugar por un móvil del SAME, mientras que la acompañante del auto, quien recién había finalizado su jornada laboral, fue trasladada al Hospital San José por otro móvil del SAME. Intervino personal del Comando Patrulla Campana, asignado a la cuadrícula 7. La moto fue retenida, porque el motociclista no tenía papeles.

El motociclista dijo que una gota de lluvia le hizo perder el control de su moto cuando intentó la maniobra de sobre paso.

#Dato Choque 22hs Ruta 6 y Villegas, al centro. La Honda Storm impactó de atrás al VW Gol, la acompañante del gol fue trasladada por SAME 2, mientras que el motociclista asistido en el lugar por SAME 1 se negó al traslado. CP zona 7. Moto sin documentación fue secuestrada. pic.twitter.com/H63a8YzzM2 — Daniel Trila (@dantrila) October 12, 2019

Le pega una gota en el ojo y se lo lleva puesto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: