La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 El matafuegos no alcanzó







El Ford K se incendió ayer por la mañana, en los límites de Ariel del Plata y Héroes de Malvinas. Un vecino de nuestra ciudad transitaba con su Ford K de color blanco por la calle Vigalondo y a metros de Bravo, decidió detener su marcha porque comenzó a sentir olor a quemado. Eran cerca de las 6:30 de la mañana cuando levantó el capot y verificó que había un foco de incendio en el motor. Llamó a los Bomberos Voluntarios, al tiempo que comenzó a atacar las llamas con su matafuegos reglamentario. Pero no fue suficiente. Cuando llegaron los servidores públicos, el fuego ya había ganado prácticamente todo el vehículo y las pérdidas fueron totales. Más allá de disgusto, se informó que el conductor del auto se encontraba en perfecto estado del salud y no fue necesario llamar al SAME. Intervino el Móvil 36 a cargo del oficial Oscar Valdéz y un móvil del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 8.

Fue alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado, en Vigalondo y Bravo.

#Dato incendio de vehículo a las 6:30 de la mañana. En vigalondo y bravo, un Ford Ka que iba circulando, tuvo una falla, comenzó a incendiarse y no pudieron controlarlo. Bomberos móvil 36, CP zona 8 a cargo de Of. Obregón. No se registraron heridos. pic.twitter.com/e39p4EMJyB — Daniel Trila (@dantrila) October 12, 2019

