La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 El lunes será no laborable para la administración municipal







Así lo comunicó el Municipio tras la disposición del Gobierno nacional de declarar ese día "no laborable" con fines turístico. No obstante, se dispondrán las medidas necesarias a fin de garantizar los servicios esenciales. El lunes 14 las dependencias municipales permanecerán cerradas debido a que fue declarado como "Día no laborable" con fines turísticos. No obstante, se arbitrarán las medidas necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles. Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (internación y guardias) y CIMoPU. El servicio de recolección de residuos prestado por Agrotécnica Fueguina también funcionará normalmente. La administración pública retomará sus tareas el martes 15 en su horario habitual de funcionamiento.



El lunes será no laborable para la administración municipal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: