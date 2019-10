Una mirada de mediano y de largo plazo

Referenciado con Roberto Lavagna a nivel nacional, Axel Cantlon reflexiona sobre la ciudad de cara a las próximas elecciones de octubre diferenciándose de la denominada vieja política. "Hoy el PJ, manejando la presidencia del HCD, esconde la información solicitada por la justicia para poder sancionar a quienes verdaderamente manejaron fondos públicos de forma fraudulenta desde Cambiemos", señala.

¿Cómo ve las elecciones para Consenso Federal?

Las posibilidades siempre están. Que hayamos quedado lejos en las PASO no significa que no tengamos posibilidades. Siempre vamos a pelear para lograr el máximo objetivo, en nuestro caso, la intendencia. Lavagna sigue creciendo porque la gente está tomando nota de que existe una tercera opción y somos nosotros. Creo que el miedo y la situación económica provocó que dos frentes hayan capitalizado un escenario polarizado, pero eso no significa que eso se mantenga en estas elecciones de octubre. Sí creo que hay volatilidad en el electorado y no hay mucha pertenencia. El voto anti, no es un voto de pertenencia, y es claro que es el que predominó en las últimas PASO. Además, la gente ya sabe lo que significan esos dos espacios. Desde ese lugar, hoy puede optar por Roberto Lavagna. Estoy a su lado porque creo que es el mejor candidato de los tres. Desde ese lugar, creo que tiene chances y nosotros también, a nivel local. Estamos trabajando para eso.

¿Y en el Concejo Deliberante?

En el caso de no acceder a la Intendencia, aspiramos a mantener y sumar la representatividad que tenemos hoy en el HCD donde podamos seguir defendiendo los intereses de Campana y de sus vecinos: algo que los otros partidos, tal vez, no le están prestando atención porque responden a lineamientos verticales de sus propios dirigentes nacionales. Tanto el bloque del Frente de Todos como el de Juntos por el Cambio, votan lo que les dicen sus dirigentes, sin analizar si lo que votan es conveniente o no para Campana y sus vecinos. En eso sí podemos dar una garantía de equilibrio, y de seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, que es lo que la gente espera de los políticos en la ciudad de Campana.

¿Y qué es lo que la gente espera?

Espera que tengan coherencia, que no utilicen los recursos públicos para solventar su militancia política. En eso podemos dar garantía de que nunca hemos tranzado con los dos bloques mayoritarios en ese sentido. Es un hecho que entre el PJ y Cambiemos han negociado solventar militantes con dinero del Concejo Deliberante, contratando asesores que no están trabajando en el concejo sino que cada uno está en su respectivo comité de campaña. También denunciamos en la última Rendición de Cuentas la contratación de personal que no estaba prestando servicios en el municipio, y para una tarea que nunca se realizó. Tan flagrante es el acuerdo que hoy el PJ, manejando la presidencia del HCD, esconde la información solicitada por la justicia para poder sancionar a quienes manejaron fondos públicos de forma fraudulenta desde Cambiemos. Lo cierto es que se contrató un ñoqui por $500 mil y nosotros lo denunciamos a la justicia. Ahora están pidiendo que se envíe el contrato para anexarlo a la causa, y el actual presidente del Concejo Deliberante no envía la documentación necesaria para poder probar lo que denunciamos y efectivamente sucedió. Porque nadie dijo que conocía o había visto trabajar a esta mujer que cobró $500 mil. Este es un claro ejemplo de que nosotros podemos hacer la diferencia respecto a los demás partidos políticos que se siguen manejando con los códigos corporativos de la vieja política en vez de trabajar con honestidad y seriedad. Desgraciadamente, hoy en Campana pasa eso y está más firme que nunca.

¿Qué posición tiene frente a la radicación industrial y el uso del territorio?

No me opongo a seguir radicando industrias, todos sabemos que generan trabajo. Pero sí digo que cambiemos la matriz, no sigamos trayendo industrias petroquímicas o PyMes que generen residuos peligrosos. Traigamos logística. De hecho somos uno de los principales puertos del país, y eso puede seguir creciendo si tenemos un plan a largo plazo. Además, creo que Campana puede convertirse en un polo científico, tecnológico y de investigación. Nosotros tenemos que empezar a pensar ya en todo eso y no se lo está haciendo. Amazon, por ejemplo, ya adelantó que se va a radicar en Bahía Blanca, ¿por qué no podría optar por Campana? Quiero decir: podemos y debemos estar pensando en esas cosas también. ¿Por qué no hacer un campus fuera del casco céntrico y llevar ahí a la UTN y a la UNLU, y otras sedes universitarias, donde además se haga investigación de punta? Para eso hay que tener un plan y gente con ganas de pensar en el futuro de Campana y no en ver cuánto pavimento o cuántas luces pongo para ganar una elección cada dos o cuatro años.

Claro, pero en el medio transitamos una Emergencia Ali-mentaria…

Alfonsín decía una gran verdad: la inflación es el impuesto a los pobres. Y en números concretos, vamos a cerrar el 2019 con una inflación del 60%, que impacta directamente en los valores de los alimentos, y en consecuencia, mes a mes un montón de trabajadores y sus familias pasaron a estar por bajo la línea de pobreza. En la Argentina y en nuestra ciudad. Nosotros nos adelantamos, pero el municipio tardó un mes y medio en reconocer que estábamos en Emergencia Alimentaria y por suerte salió por el HCD en la última sesión. Pero pasó una semana y todavía no han convocado a la comisión, tampoco sabemos si el Intendente Abella la va a vetar o no. Nosotros, al presentar el proyecto, lo único que quisimos hacer es darle visibilidad a esta situación y que se atienda de la manera más prolija y urgente posible, y no que se utilice la necesidad de la gente en un contexto eleccionario. Triste sería que alguien no reciba ayuda porque no responde a tal o cual color político. Hablamos de vecinos que pasan hambre hoy, en Campana.

¿Cómo evalúa la intendencia de Abella?

Creo que en estos últimos 4 años se han hecho un montón de obras, pero que se potencian en el imaginario de la gente porque Stella Giroldi dejó la vara muy baja. Aun así, lo que sigue faltando es un liderazgo político y una mirada de la ciudad a mediano y largo plazo. No hay plan. Estamos pavimentando lo que se le ocurre a dos personas sentadas en un escritorio, que ni siquiera son nacidas en Campana, y no conocen cuáles son las prioridades de los vecinos. En 4 años no resolvieron el problema de infraestructura de ingreso a la ciudad que tenemos en los tres accesos para entrar y salir rápidamente en los horarios pico, porque cada vez más gente vive fuera del casco céntrico. Tampoco se han planificado el acceso a servicios esenciales. El agua es intomable en Campana, algo reconocido por el propio intendente. Hoy a la gente le cuesta pagar el agua que no puede consumir, y además comprar agua embotellada. Además, en Campana no se extiende el servicio de cloacas desde 1995… Obviamente, si nos gobierna gente que se vincula a la política por 4 u 8 años para después retirarse a la actividad privada, difícilmente piensen en el mediano o largo plazo. Aquellos quienes sí tenemos vocación política de toda la vida, pensamos en esas cosas. Y esa es la diferencia que podemos ofrecer a nuestros vecinos si deciden acompañarnos en las elecciones de octubre. Como digo en mi campaña: si querés resultados distintos, no votes siempre a los mismos.