La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Encuesta asegura que Mauricio Macri superó a Fernando De la Rúa como el peor presidente de la historia







El 36% consideró como pésimo al actual mandatario, seguido por el radical y en tercer lugar Carlos Menem. A dos semanas de las elecciones, Alberto Fernández se perfila como principal candidato a asumir la Presidencia. Su candidato local, Rubén Romano, aseguró que "a la Ciudad y al País la pondremos de pie con un fuerte trabajo en equipo. Y Sebastián Abella pertenece a un proyecto nacional que fracasó". El presidente Mauricio Macri superó a Fernando De la Rúa y es el peor presidente de la historia en Argentina, según una encuesta que hizo la consultora Celag. El resultado expone que para los consultados la gestión de Cambiemos fue muy dañina para los argentinos. El estudio, elaborado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, inquirió sobre la segmentación política e ideológica del electorado. "El dirigente radical que llegó a la presidencia de la mano de la primera Alianza, se vio obligado a renunciar en medio de la conmoción nacional que sacudió al país en 2001, apenas dos años después de haber llegado a la Casa Rosada. Su gestión siempre obtuvo los mayores índices de descalificación sobre sus capacidades para gobernar, por lo que resulta de sumo interés ver que Macri consigue superarlo en el rubro", revela el diario Página|12. "No me sorprende, ya que cada día al charlar con los vecinos, tomamos dimensión del gran daño que le han ocasionado las políticas de Cambiemos a la población" dijo el candidato a Intendente del Frente de Todos, Rubén Romano. El representante local de Alberto Fernández, quien se perfila como principal candidato a asumir la Presidencia tras las elecciones del próximo 27 de Octubre, aseguró que "lamentablemente con algunas obras no se puede tapar el retroceso en la calidad de vida de la gente, y al destrucción de la economía nacional que tiene como principales víctimas a la clase media y a los pobres. Desde el Municipio se trabajó en la misma línea que el Goberno Nacional: desconocer la crisis, obras cosméticas y muy costosas, hacer de Campana una maqueta en la que todo parece lindo, pero por dentro los problemas centrales no se han resuelto y fueron empeorando. Creo que a la Ciudad y al País la pondremos de pie con un fuerte trabajo en equipo. Y Sebastián Abella pertenece a un proyecto nacional que fracasó y que llegará a su fin el próximo 10 de Diciembre, siendo recordado como uno de los más fraudulentos de nuestra historia". Los datos de la encuesta son: el 36 por ciento consideró al actual presidente como el peor, con el radical lejos como el segundo peor (20 por ciento) y en tercer lugar Carlos Menem (18 por ciento). "El mejor calificado resultó Néstor Kirchner, al que solo el 1,3 por ciento de los consultados consideró el peor presidente de la historia" explica el informe. En el análisis de los datos, hay que tener en cuenta que el tiempo transcurrido lleva a veces a reconsiderar la visión sobre los anteriores mandatarios. En ese sentido, Raúl Alfonsín aparece después de Néstor Kirchner como el presidente más valorado, aunque cuando tuvo que dejar anticipadamente el poder en medio de la descomposición económica y política era repudiado por la enorme mayoría de la población.

"Necesitamos que Rubén sea el Intendente de Campana" dijo Fernández tras un encuentro con él.





Los tres primeros puestos del ranking generado tras la encuesta.



Encuesta asegura que Mauricio Macri superó a Fernando De la Rúa como el peor presidente de la historia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: