La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Denise Briant de Romano:

"Rubén es un hombre con mucha sensibilidad social y está preparado para tomar decisiones importantes"







Reconocida Tocoginecóloga y esposa del candidato a Intendente por el Frente de Todos Rubén Romano; Denise Briant de Romano compartió la intimidad del médico que busca conducir los destinos de la Ciudad. "Salió de su lugar de confort para hacer todo lo que pueda por ayudar a su Ciudad natal" dijo la profesional, quien destacó que el apoyo familiar es total. "Tiene una vocación de servicio que no he visto en mucha gente". La Dra. Denise Briant nunca fue "la mujer de…". Dueña de una personalidad muy definida, con una extensa trayectoria en la medicina (es Tocoginecóloga y se destacó en la obstetricia desde hace treinta años), mantuvo siempre un perfil bastante alejado de los medios. Pero la incursión de su esposo en la política, el Dr. Rubén Romano, la puso en un lugar en el que nunca imaginó estar, pero que al igual que el candidato a Intendente por el Frente de Todos, asume con mucha responsabilidad. Al inicio de la charla, aclara: "Me gusta hablar de política, pero no pelear". Coincidente con el momento político que exige mayor diálogo, y menos confrontación, recuerda los primeros pasos del Dr. Romano en su camino hacia la intendencia. "¿Qué necesidad de meterse en la política? Nos preguntaban y nos preguntábamos" dice la Dra. Briant. "Para meterte en política tenes que tener mucha sensibilidad social. Si no la tenes, no creo que puedas hacer las cosas bien. Porque cuando vos gobernas, lo hacés para todos. Nuestro País, la gran mayoría, no está bien. Entonces tenes que prestar atención a todos, pero empezando por los que más te necesitan. No sentir que estan demás. Y desde allí, pensar que si tomás la responsablididad de conducir los destinos de una Ciudad, tenés que tratar de mejorar esa situación". Al principio hubo un poco de resistencia familiar. Pero finalmente, el apoyo de los Romano llegó. "La situación de los vecinos es una de las cosas que más le preocupa a Ruben. Él trabajó en el hospital, y toda la vida tuvo empatía con el que menos tiene. Esa es su esencia. Quizás yo sea un poco más egoísta, porque no se si dejaría mi vida en pos de esto, a renunciar a muchísimas cosas para ayudar al otro. Por eso estamos muy orgullosos de Rubén, porque reconocemos los motivos que lo llevaron a participar en política. Cansado de ver la realidad, de conocer el padecimiento del otro, dijo ´yo tengo que hacer algo´, y salió de su zona de confort para tratar de ayudar todo lo que pueda a su Ciudad natal. Era algo que necesitaba, le salía de adentro". La Dra. Romano (como muchos de sus pacientes la conocen) continuó: "Rubén es muy lector y se preparó para este momento, leyó mucho. Cuando nos vamos de vacaciones, la rutina es que él me lea. Hay libros de Felipe Pigna que nos han marcado mucho, porque vemos como la historia se repite". Pero el impulso final en la decisión de presentarse como candidato, lo tuvo por parte de la comunidad: "La gente comenzó a darle su apoyo, y a expresarle su cariño. Recuerdo que una vecina escribió un correo de lectores. Y habló de las bondades de Rubén. Y sus palabras fueron fundacionales y terminaron de convencer a la familia que había que apoyarlo. Incluso, más allá de los resultados de una elección. Porque quien toma la determinación de dejar de lado las comodidades de su vida para dedicarse a ayudar al otro, ya ganó". Para la médica, los resultados electorales no son lo más importante. "Todo lo que hace Romano, es para buscar un beneficio para Campana. Y si la gente decide no darle esa posibilidad, mala suerte. Pero él hizo todo lo que pudo. Siempre fue muy crítico consigo mismo, y muy exigente. Fue un excelente estudiante en la universidad, es un excelente cirujano, es muy respetado por sus colegas. Y eso se consigue si hacés las cosas bien. Si respetás al otro, si te comprometés con el prójimo y lo ayudás". También observa una particular semejansa entre la candidatura de su esposo, y la de Alberto Fernán-dez como postulante a Presidente de la Nación por el Frente de Todos. "Todos vemos a Alberto como un conciliador. Y Rubén también tiene eso. Y fue muy especial cuando conocimos que Fernán-dez era el candidato del Frente de Todos (porque Rubén ya lo era). Y tienen esa fuerte impronta en común. Él siempre busca ponerse en el lugar del otro para entenderlo. Es un hombre de carácter que siempre tomó decisiones importantes, en un quirófa-no, y en la vida. No le quita el cuerpo a los desafíos, y como él dice, este es el más importante de su vida". Al hablar de los proyectos que en caso de ser Intendente su esposo aspira desarrollar, la Dra. Denise destacó muchos temas. Entre los principales, encuentra los que tienen en común con las ciudades de Zárate y Escobar. "Está muy en sintonía con Cáffaro y Sujarchuk (N de la R: Intendentes de ambos Municipios), y los tres comparten la idea de unificar el transporte público. Tengo entendido que hubo un ofrecimiento para que el Intendente actual se sumara a un proyecto conjunto entre las tres ciudades, pero lo rechazó. Una pena porque es en beneficio de todos, y deberíamos estar más conectados entre las tres ciudades". Algo similar podría ocurrir con la disposición de residuos en conjunto, sugiere. Por supuesto, la salud no pudo estar al márgen. "Es algo que lo apasiona. Creo que a nivel hospitalario hemos retrocedido. Hay mucha demanda, y esto representa varias cosas. Primero, porque este desastre económico hizo que mucha gente perdiera el trabajo y por ende su obra social. Entonces, se atiende en el Hospital y por eso la demanda es mucho mayor, y se producen deficiencias en la atención. Y allí es clave la atención primaria. En los centros periféricos, pero la descentralización no es efectiva y muchas veces se produce un malgasto de los recursos. Debería mejorarse la gestión de turnos desde los barrios, para que la gente asista ya con un turno asignado, un día y una hora determinada. Estoy segura que ese es un punto que Rubén va a mejorar considerablemente, y que va a dotar de mayores recursos al Hospital". Por último, el rol de la familia en la vida de un hombre "común", que buscará dejar su huella en la construcción del futuro de nuestra Ciudad, aunque esto lo aleje de su pasión por la carpintería y reparar cosas, sus paseos en moto, sus viajes en casilla rodante y los momentos de esparcimiento junto a sus cuatro hijos, y cuatro nietos. "Rubén tiene un corazón gigante. Y una vocación de servicio que no he visto en mucha gente. El apoyo familiar ha sido muy importante para él, y la mesa de los domingos es nuestro punto de encuentro. Somos muy unidos, y ambos consideramos que la familia es lo más importante que hay. Y que los padres logremos la felicidad de nuestros hijos, el principal objetivo. Ojalá que esta idea pueda desarrollarse en toda la Ciudad. Y estoy segura que es la persona indicada para este desafío".

