El temporal afectó amplias zonas del distrito, en especial a los barrios más postergados

Otamendi y San Cayetano sufrieron los peores anegamientos. En tanto, fuertes ráfagas de viento afectaron a Las Praderas y el corredor de la Ruta 4. Por fortuna, solo una familia se autoevacuó por la voladura de un techo. El centro tuvo complicaciones, pero el agua cedió rápidamente. El temporal que afectó viernes y sábado a Campana con fuertes ráfagas de viento, lluvia y por momentos hasta granizo ocasionó severos inconvenientes a lo largo del distrito. Las zonas más afectadas volvieron a ser los barrios con menos infraestructura. El sábado a las 18 horas, cuando el cielo se había despejado de manera parcial y la ciudad retomaba su ritmo habitual, la estación meteorológica de la UNT Facultad Regional Delta marcaba una acumulación 40,9 mm de agua caída en lo que iba del día. Pero esa cifra podía incrementarse, de acuerdo al meteorólogo local Carlos Martínez, que en su perfil de Facebook advertía por "nuevas tormentas" al caer la noche. En la madrugada de ayer, barrios como Las Praderas y el corredor de la Ruta 4 fueron golpeados con vientos a más de 60 kilómetros por horas que ocasionaron severos destrozos. Sobre el camino a Los Cardales, a la altura del barrio Colonia de Chacras, cuatro postes de cableado fueron derribados por un gran eucaliptus, por lo que miles de vecinos se quedaron sin luz y la Ruta 4 permaneció cortada hasta las 6 de la mañana. También se registraron caídas de árboles en otros tramos de esa vía. En tanto, de Las Praderas fue la única familia que debió ser evacuada por el temporal, luego que los vientos volaran el techo de la precaria casa donde vivían en Dellepiane al 300. Defensa Civil de Campana dispuso como centro de asistencia la sociedad de fomento del barrio, donde la familia se refugió hasta que por sus propios medios se trasladó a la casa de un familiar. Otros vecinos también asistieron al lugar, aunque solo para refrigerarse e ingerir alimentos. El temporal volvió a recrudecer a media mañana, cuando vecinos empezaron a alertar a través de sus redes sociales sobre un frente de tormenta que avanzaba por la Ruta 6 en dirección al casco urbano. Eran las 10:30 en barrios como Alto Los Cardales y Los Pioneros cuando el cielo se oscureció y el día se convirtió en noche. A los pocos minutos, una intensa lluvia coronó el fenómeno y empezó a anegar diversos sectores de la ciudad. Impotentes, los vecinos de Otamendi debieron observar como en las calles Castaño, Cordero y Pedrosa el agua se acumulaba sin control. Los mismos, denunciaron, que ocurre cada vez que hay una fuerte precipitación. Decenas de habitantes debieron recluirse dentro de sus hogares debido al agua y la imposibilidad de circular por calles de tierra y tosca convertidas en un barrial. Al otro lado de la ciudad, San Cayetano, 21 de septiembre y San Luciano no corrieron mejor suerte: una vecina le reportó a este medio que las zanjas no aguantaron y el agua ganó veredas y patios. Además, señaló que una casa de la calle Ugarte Mendia había goteras porque el granizo de la noche anterior había perforado los techos. Y comentó que en Molina e Interno 1 los esfuerzos para canalizar el agua por zanjas improvisadas no fueron suficientes para evitar que varios hogares se inundaran. "Si sigue lloviendo no sabemos qué va a pasar porque no sabemos si funcionan las bombas", expresó la mujer, todavía con el recuerdo fresco de la trágica inundación de agosto de 2015. El casco céntrico tampoco se salvó. En el pico de la precipitación, la Rocca fue un río caudaloso corriendo en dirección a la Estación de Trenes, aunque en pocos minutos el nuevo sistema hidráulico de la avenida evacuó el agua y evitó que entrara a los comercios. Para la plaza España, otra zona acostumbrada a convertirse en un lago urbano, este temporal no fue la excepción. Y en Sívori al 500, vecinos denunciaron que la lluvia colapsó las cloacas y tenían agua servida en sus casas. Desde el viernes y durante el todo el sábado, Defensa Civil coordinó los operativos de emergencia, que se enfocaron en regularizar la caída de postes en Ruta 4, Las Praderas y Lubo fundamentalmente, y restablecer los servicios interrumpidos. Para eso, colaboraron también Policía bonaerense, Bomberos Voluntarios, SAME, áreas municipales como la Secretaría de Seguridad, Desarrollo Social y Descentralización, junto a personal de EDEN y otras empresas de servicios públicos. Al cierre de esta edición, desde Defensa Civil le confirmaron a La Auténtica Defensa que en algunos sectores los trabajos continuaban. De hecho, barrios como Los Pioneros, Las Praderas y amplios sectores del corredor de la Ruta 4 todavía no habían visto normalizado su suministro eléctrico. Fue un arranque de fin de semana largo complicado para Defensa Civil, que en las últimas 48 horas actuó en Las Praderas, Los Pioneros, Los Cardales, Río Luján, Otamendi, Lubo, Las Josefa, El Destino, Las Acacias, San Cayetano, San Luciano y el Centro de la ciudad.

Defensa Civil coordinó el operativo de emergencia. En total participaron 9 efectivos de la fuerza.





La Rocca volvió a anegarse, aunque su nuevo sistema hidráulico evacuó el agua en pocos minutos. El agua ingresó en algunos comercios del lado par.





Vecinos de varios barrios de la ciudad denunciaron zanjas taponadas que evitaron el escurrimiento del agua.





En Otamendi, las calles anegadas complicaron la circulación y obligaron a los vecinos a quedarse en sus hogares





Por parte del Municipio, también intervinieron las secretarias de Seguridad, Descentralización y Desarrollo Social. UN SÁBADO DE MIÉRCOLES… Luego de las intensas lluvias del viernes por la noche, una familia de Sívori al 500 se encontró con el patio totalmente inundado por aguas servidas y materia fecal en suspensión. "Perdón por la expresión, pero afloran los soretes por la rejilla. Ya llamamos a ABSA y al CEMAV, pero no obtuvimos respuesta, nadie atiende los teléfonos. Deben estar las cloacas obstruidas y si vuelve a llover se va a poner peor", se lamentaron los vecinos.

#Dato solucionado el problema de las cloacas desbordadas en calle Sívori al 500, vecinos ayudaron a pasar un alambre para desobstruir. El intendente Sebastián Abella personalmente envió el Camión Atmosférico de la Municipalidad de #Campana, verificaron y acomodaron las tapas. pic.twitter.com/E32G1NhsNY — Daniel Trila (@dantrila) October 13, 2019 #Dato plaza España en Diagonal Calixto Dellepiane, inundada por las intensas lluvias en horas del mediodía, Defensa Civil de #Campana recorrió la zona en prevención. pic.twitter.com/Wa0pXSG3Xq — Daniel Trila (@dantrila) October 12, 2019

