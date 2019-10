La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Vomitando flores

DONDE CONSEGUIRLO El libro se puede conseguir en la página web de la editorial (www.editorialolivia.com) o comunicandose por Facebook con Bruno (En Facebook es Mijaín Camus). El escritor local Bruno Schinoni habla sobre su nuevo libro "La Penumbra de los Puentes". Albert Camus, el anarquismo y la obsesión de volcar en las palabras lo que lo interpela. Los libros y las películas suelen hablar de momentos y decisiones sustanciales que son un antes y un después en la vida del protagonista. Lamentablemente (o por suerte) la vida no suele ser así. Más que disrupciones, pareciese que es una construcción de pequeñas elecciones y pasajes que sólo cobran sentido a la hora de revisar el pasado. La historia de Bruno Schinoni (29) es la excepción a la regla. Trabajaba de mozo en el café "La Catedral" y en las horas restantes estudiaba para el profesorado de historia en el Instituto 15. Por cuatro años su vida pasó prácticamente por esas dos instituciones separadas por la Plaza Eduardo Costa. Como si un gotero invisible hubiese estado llenando el vaso de la cotidianeidad hasta rebalsarlo, un día se hartó. En un ataque de impulsividad juntó los pocos ahorros y pertenencias que tenía en un bolso y se fue a vivir a una pensión del barrio de San Telmo, en la Capital Federal. Como por obra del destino, al poco tiempo comenzó a trabajar como limpieza en el Teatro Colón, donde luego quedó como trabajador formal en la parte de carpintería, lugar donde actualmente se desempeña. Su vida había dado un giro de 180 grados. Ya contaba con un libro en su haber. Tres años antes de irse, en sus comienzos como estudiante terciario, había escrito su primera novela influenciado por su militancia en el trotskismo: "Me da vergüenza porque es una porquería pero no me arrepiento de haberla publicado porque aprendí que hay que tomarse el tiempo para hacer las cosas. Tenía 21 años y estaba militando en el PTS. Solía escribir notas sobre actualidad y mis compañeros siempre me decían que tenían un tinte novelesco, que eran demasiado largas para el diario del partido. Yo quería aportar mi granito de arena a la revolución y escribí esa novela", recuerda entre risas. "Esa primera novela tuvo 200 ejemplares. Al principio los vendía por Campana, salía por la calle y los dejaba en algunos negocios. Después cuando me di cuenta de lo que había escrito tuve una crisis y los empecé a regalar o a dejar desparramados por las plazas". Entre que publicó la novela y la releyó habían pasado algunos meses, lapso en el que conoció a Albert Camus, escritor que se convirtió en su principal influencia: "Después de él no volví a leer otra cosa que no sea literatura, me sacó del mundo de la política y la filosofía. Es mi escritor favorito no sólo por lo que escribía si no porque hacía lo que decía". Alejado del trotskismo e instalado en la capital, comenzó a frecuentar reuniones de la F.O.R.A (Federación Obrera Regional Argentina) donde se hizo de las ideas del anarquismo. Aunque siguió escribiendo, pasó tiempo hasta que tuvo ganas de volver a publicar. A diferencia de la última vez, decidió tomarlo con calma y dárselo a corregir a otros. El resultado fue "La Penumbra de los Puentes", una novela de 70 páginas publicada por la editorial "Olivia": "El libro trata sobre un día en la vida de Julián, un profesor que milita en el peronismo sindical y que comienza a hacerle ruido todas las contradicciones con las que se enfrenta en el día a día", cuenta Bruno y muestra cómo su realidad es una fuente directa de inspiración: "Nuestro sindicato es un desastre, hablo de cosas que veo todos los días. A diferencia de la anterior novela que creo que bajaba línea ésta fue un vómito de lo que me pasaba. Al peronista de base lo respeto, es combativo y hasta más humanista que el marxista. Pelea por ideología pero también por algo más solidario. A lo que le hice la cruz es a sus dirigentes. Bakunin (teórico anarquista) entendió que cuando salís de la clase obrera para tomar el poder, dejas de ser clase obrera y te volves burocracia". Su relato nos puede servir para comprender la importancia de la literatura y el arte en nuestras vidas. Dándole vida a personajes que padecen nuestras angustias y pasiones desviamos toda esa energía en una suerte de descarga que sirve para poder sobrellevar el día a día y darnos sentido. En ese sentido, Bruno nos hace pensar: "En la literatura encontré la expresión. A mi siempre me costó hablar, pienso más rápido de lo que hablo y me trabo. Creo que en la literatura encontré la forma de expresarme".



