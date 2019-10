La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/oct/2019 Efemérides del día de la fecha: 13 de Octubre







DÍA DEL PSICÓLOGO Se estableció en el "Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología" celebrado en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1974; el evento fue organizado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (COPRA) con el objetivo de constituir a la profesión como una disciplina específica con identidad propia. Por las constantes persecuciones durante el Proceso de Reorganización Nacional, la COPRA se disolvió y se reorganizó en el año 1977 con el nombre de Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA). FALLECE ANTONIO BERNI Delesio Antonio Berni nació el 14 de mayo del año 1905 en Rosario. Inspirado por un amigo de su padre que dibujaba todo el día, el pequeño Antonio decidió imitarlo y, agarrando sus lápices, se avocó a la tarea de plasmar en sus hojas los paisajes que lo rodeaban; su talento fue tal que cuando el imitado descubrió al imitador fue directo con su padre y le aconsejo que lo enviara a aprender al taller de vitrales Buxadera y Cía. Así, a los 10 años entró al taller como aprendiz y adquirió sus primeros conocimientos en dibujo, más adelante, se volcó a la pintura en el Centre Catalá; fruto de esos aprendizajes, a los 15 años expuso por primera vez sus cuadros en el Salón Mari y a los 18 años en la Galería Witcomb de Buenos Aires. Impresionados por las pinturas del joven, el Jockey Club de Rosario le otorgó una beca para estudiar en Europa: "cuando gané la beca y me fui a Europa también llevaba influencias desde aquí, y vinieron otras y otras. Era la etapa de formación, y así sucede siempre. Después viene la etapa de elaboración personal y de afirmación, a partir de todos esos conocimientos, de todas esas experiencias." Al regresar al país en el año 1930 quedó profundamente conmocionado por el dominio de la mafia y la prostitución en el Barrio Pichincha y la pobreza causada por la crisis económica y la dictadura: "el artista está obligado a vivir con los ojos abiertos y en ese momento la dictadura, la desocupación, la miseria, las huelgas, las luchas obreras, el hambre, las ollas populares crean una tremenda realidad que rompían los ojos." Luego de colaborar con los artistas Lino Eneas Spilimbergo y David Alfaro Siqueiros en el mural "Ejercicio Plástico" en el sótano de la quinta de Natalio Botana, Berni reflejó la cruda realidad social con las obras "Los desocupados" y "Manifestación" en el año 1934. Asimismo fundó la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas y dirigió la escuela-taller. En el año 1956 creó a "Juanito Laguna", un niño que habita en una villa miseria, y en el año 1962 a Ramona Montiel, una joven que es engañada y convertida en prostituta: "yo les puse nombre y apellido a una multitud de anónimos, desplazados, niños marginados y mujeres humilladas; y los convertí en un símbolo." Falleció a los 76 años, en el año 1981, en Buenos Aires. ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL ES GALARDONADO CON EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ Un día como hoy en el año 1980, el Comité Noruego del Nobel galardonaba a Adolfo Pérez Esquivel por su labor defendiendo los derechos humanos y la democracia durante la dictadura militar. Miembro fundador del "Servicio Paz y Justicia" denunció a nivel internacional los crímenes cometidos por la dictadura lo que lo convirtió en un enemigo del gobierno de facto que lo apresó por 14 meses y lo torturó; esto no detuvo su labor por la paz que continuo en los años siguientes difundiendo las ideas de la no violencia en América Latina. En su discurso de aceptación dijo: "en nombre de los pueblos de América Latina, y de manera muy particular de mis hermanos los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios; en nombre de ellos, mis hermanos indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes, los miles de religiosos y hombres de buena voluntad que renunciando a sus privilegios comparten la vida y camino de los pobres y luchan por construir una nueva sociedad".

Efemérides del día de la fecha: 13 de Octubre

