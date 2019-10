El socio del humedal

APICULTURA ON LINE Organizado por el Programa de Capacitación a Distancia (PROCADIS) del INTA, el próximo 22 de octubre inicia el curso on line sobre Apicultura. No es necesario contar con una formación previa específica para inscribirse. Está dirigido al público en general; profesionales que deseen adquirir nuevas habilidades; a estudiantes que quieran formarse, desde bases científicas hasta implementaciones operativas; y a los entusiastas que deseen compartir sus conocimientos y aprender de otros. Tendrá una duración de 5 semanas y está conformado por 3 módulos que se habilitarán progresivamente: Las abejas y el ambiente; Instalando el apiario; y Tareas en el apiario. Para mayor información e inscripción, ingresar al sitio "mooc.inta.gob.ar" Del otro lado del río, a la altura de Otamendi, se encuentra la Estación Experimental Delta del Paraná. Ingeniero Agrónomo y con un post grado en Recursos Naturales, Darío Ceballos acaba de ganar el concurso que le permitirá dirigir el lugar por otros cuatro años. Inició su vínculo con el INTA como becario e ingresó a la planta permanente hace 15 años, 11 de los cuales los acumuló en Campana. En esencia, es un investigador especializado en el estudio de suelos y su comportamiento. "En paralelo, trabajé para el Instituto Latinoamericano de Cambio Global investigando las alteraciones que experimentan las islas cuando pasan a ser productivas. No todos entienden que todo el Delta del Paraná es un macro mosaico de humedales y, como tal, hay que respetarlo cuando se lo va a intervenir y así generar el menor impacto posible sin perder productividad", comenta. Apasionado por su trabajo, Darío Ceballos (40) explica que la jurisdicción de la Estación Experimental que dirige desde diciembre de 2014 abarca el territorio de todas las islas del Delta bonaerense, involucrando a 9 municipios: San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, San Fernando y Tigre. En ese sentido, Ceballos señala que Campana es la isla más tecnificada en términos forestales: el 60% de su superficie está plantada con nuevas variedades de álamos y sauces desarrolladas por el INTA. Sobre su gestión como Director, repasa: "Hubo que ordenar, actualizar y poner en condiciones distintas cuestiones. Una de ellas es el campo experimental, donde poseemos 350 has donde, en conjunto con la Cooperadora, ponemos en producción el campo al tiempo que realizamos experimentación. Los bienes que se producen, tales como la madera, la miel, nuez Pecan y terneros, generan ingresos para la cooperadora cuyo rol es cooperar con el INTA. Tuvimos que regularizar la situación del campo y que efectivamente sea experimental; al tiempo de regularizar los papeles de la cooperadora que tenía 17 años sin presentaciones. Así, logramos incrementamos los ingresos del campo y diversificamos al destinar un sector a la producción de nuez Pecan y de miel. También hubo que reordenar y consolidar la organización de los recursos humanos, que presentaba un recambio importante de profesionales, ya sea por jubilaciones o gente que, directamente se fue". En total, la Estación Experimental Delta del Paraná involucra a un plantel de unas 50 personas dedicadas a la investigación y a la extensión (o difusión) especializadas en cuestiones como la productividad forestal, la productividad ganadera, y la organización de productores. Es gente que investiga y extiende a los productores los conocimientos que se generan gracias a la investigación que realizan. "Por la características de nuestra jurisdicción, somos la única Estación Experimental del país que trabaja en la conservación de humedales. Nuestras principales fortalezas tienen que ver con la producción forestal y la ganadera, pero también tienen que ver con las capacidades que tenemos a nivel de ecólogos de humedales, quienes trabajan en las ordenanzas que tienen que ver con el uso de estos humedales del Delta o, inclusive, en el continente. Hay un mapeo de los humedales continentales de Campana, se hizo durante la intendencia de Stella Giroldi. Hay una discusión sobre dónde empiezan y donde terminan, pero hay que entender que el humedal tiene vida y como tal, es dinámico". La Delta del Paraná, pertenece al Centro Regional Buenos Aires Norte de INTA (junto con las experimentales de San Pedro, Villegas y Pergamino), y participa en la mesa Forestoindustrial de Campana, el Consejo Ganadero de Campana, o mantiene una plataforma de diálogo y consulta con la Fundación Humedales, entre otras actividades institucionales, además de mantener activos una veintena de convenios con distintos municipios, instituciones y empresas privadas, que son espacios de interacción, control y financiamiento. También, a través del programa ProHuerta, la Estación Experimental llega directamente a la población propiamente dicha. "En la isla de Campana tenemos una importante e histórica presencia con el ProHuerta. Siempre estamos promoviendo talleres y capacitaciones vinculados a la huerta familiar, e incluso entregamos gallinas y pollos para sumar proteína animal a la dieta de los vecinos. También colaboramos en la instalación de la planta potabilizadora de agua en el Centro de Salud del Blondeau, e incluso distribuimos paneles solares a familias que por primera vez pudo enchufar una heladera en su casa. Cuando empecé mi gestión, me propuse como objetivo llegar a todas las islas bonaerenses, y en forma continua, a los distintos sujetos rurales. Creo que lo hemos logrado. La idea es profundizar ese camino y espero poder contar con más herramientas para interactuar con las economías regionales, colaborando en su sustentabilidad y crecimiento productivo, que es una de las razones de ser del INTA", concluye.

“Somos la única Estación Experimental del país que trabaja en la conservación de humedales", señala Ceballos.



El socio del humedal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: