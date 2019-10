Publicidad En esta edición nos enfocaremos en este archipiélago de más de seis cientos islas, al sudeste de Florida, en lo que consideramos (al menos nosotros) la mejor porción de mar del Mar Caribe, la de mejor color y arena. El arribo a Bahamas históricamente se hizo previa escala en Miami o alguna otra ciudad de Estados Unidos, lo cual implica un visado. Actualmente Copa Airlines une Buenos Aires como Nassau con 5 frecuencias semanales, previo cambio en avión en Panamá, resolviendo el problema de la visa. Lo que si deben tener en cuenta es que Bahamas (como también lo hacen Jamaica y Aruba en el sector Caribe) nos solicitan vacuna de fiebre amarilla a los residentes argentinos. Esta debe ser aplicada al menos 10 días previos a la fecha de embarque y quedarán cubiertos de por vida. En caso de ser cruceristas, las visitas normalmente parten desde Miami y tienen una duración promedio de 3 - 4 noches. Septiembre y la primer mitad de octubre son los meses de mayor riesgo climático, por representar la temporada de huracanes caribeños. A un mes y medio del paso del huracán Dorian, se considera que la temporada de este año está finalizada en cuanto a eventos climáticos. Las Bahamas son reconocidas por haber sido el primer sitio de desembarco de Cristóbal Colón en 1.492 y les va a permitir explorar sitios clásicos y modernos, relajarse en playas paradisíacas o descansar en costas aisladas sobre arena blanca como algodón. Solo 24 islas se encuentran habitadas e históricamente se encontraron pobladas por aborígenes lucayanos. Hoy la población local no llega al medio millón de habitantes y la mayoría es claramente descendiente de africanos que fueron trasladados como mano de obra esclava. Nassau es la capital y el centro comercial y cultural de las Bahamas. Se encuentra el famoso complejo turístico Atlantis Resort (el de "Casino Royale", de la saga del James Bond de Daniel Craig). En el acuario del hotel podrán ver tiburones, mantas gigantes y peces tropicales. Acceder a su playa tiene un costo de 70 dólares si no son huéspedes de este hotel. Algunos hoteles cercanos incluyen el pase diario al Atlantis, tip para tener en cuenta. Paradise Island es dónde está la diversión de la isla concentrada. La ciudad se divide en dos, la parte rica está en Paradise Island y la pobre en la ciudad. Se comunican por un puente. El Casino Atlantis merece una visita. Tener algo de cuidado cuando salgan a la noche por el downtown, la gente es algo pedante, aunque llame la sorprenda el dato. Bay Street, es una de las calles principales que están repletas de tiendas de marca, todo apuntado para turistas americanos. Este es el primer punto de acceso para los turistas que llegan en cruceros. De marcado estilo colonial inglés, destacan los colores de los edificios señoriales, entre los que pueden destacar la Biblioteca Pública o el Edificio del Parlamento. Si buscan las mejores puestas de sol, nuestro consejo, es cenar en el Compass Point. Un complejo de cabañitas de madera caribeñas preciosas, con mesas que dan a la costa y música en vivo la mayoría de las tardes y noches. Si bien de las playas de la ciudad, las más bonitas son Junkanoo Beach, que es bastante concurrida por ser la que visitan los cruceristas, o Paradise Beach, que alberga al hotel del que hablábamos arriba, incluso Cable Beach, muy bonita y de arena muy blanca. Pero hay una playa que rompe con todo lo que esperamos. Se trata de Clifton Heritage Park. Es una playa virgen con vegetación, donde lo característico, son las esculturas que se encuentran bajo el agua, y que lo han convertido en todo un icono de Nassau. La entrada al parque es de 5 dólares por persona, pero si no disponen del equipo de snorkel, alquilarlo tiene un costo de USD 25 más por persona. Tener este dato en cuenta. Para ver las figuras bajo el agua snorkeleando es necesario un mínimo de estado físico y saber nadar y bucear, porque hay por lo menos 15 - 20 minutos a nado desde la orilla. Salimos del Nassau con destino a Mayaguana, es la más aislada y buscada de las Islas Bahamas por los turistas que les gusta la tranquilidad y el buceo en los arrecifes. Hogar de la hutía (un roedor típico del Caribe), del flamenco de las Indias Occidentales y las iguanas. En la zona deshabitada de la isla existen abundantes sitios donde anidan tortugas marinas. Además supera las 100 especies de pájaros que pueden ser encontrados, incluyendo dos grandes colonias de alcatraces pardos. Eleuthera es otra de las islas que recomendamos no dejen de visitar. Resalta a primera vista la amabilidad de la gente, sus playas idílicas, muy vacías y el Fish Fry de Governor´s Harbour, que la transforman en un sitio inolvidable. La pequeña villa de pescadores conocida como Spanish Wells en la costa norte es de visita obligada (obligación de llevar protección de la quieran para los mosquitos). La isla es además conocida por producir la piña (ananá) más dulce del planeta. Para el buceo, el Blue Hole, el Devil´s Back Bone o el más famoso de todos, el Current Cut, se tratan de orificios de paredes verticales, profundas, que contrastan con las aguas de los alrededores, mucho más claras, una maravilla si lo ven desde unos metros de altura. Estos agujeros tienen entre 100 y 300 metros de profundidad. Como curiosidad, un cayo vecino (Big Major Kay) puede ser visitado luego de una navegación de algo más de media hora, y sus habitantes son cerdos, que nadan, comen lo que les ofrecen los turistas, y se mezclan con la gente sin ningún temor. La leyenda cuenta que siglos atrás un barco holandés los dejé por un tiempo para volver y comerlos, pero el barco naufragó y con ellos este secreto. Por último Harbour Island, vecina de Eleuthera, es una isla muy pequeña conocida por sus playas rosadas (Pink Sand Beach). La isla no tiene más de 10.000 habitantes y 55 Km de playas que siempre van a estar arriba en cualquier ranking. Comer la ensalada de concha (Conch Salad) que se prepara en la calle que da a los muelles de esta isla (justo en el sector opuesto a Pink Sand Beach) les va a recordar a algún ceviche que hayan comido en alguna otra playa, vale la pena probarla. Acá también hace falta protección contra los mosquitos.

